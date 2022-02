Autobahntoiletten: Closett closed

Anlage geschlossen, closed: Wer vor den verschlossenen Türen der „Closetts“ an den beiden Parkplätzen „Holzspitze“ steht und dieses Schild liest, wird für unfreiwilligen Wortwitz keinen Nerv haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einfach mal kurz schauen, wie es so aussieht in diesen grauen Häuschen, ist also auch nicht möglich. Ganz genau wissen will man es ehrlicherweise sowieso nicht. Oder kennt irgendjemand ein pieksauberes, einladendes, helles, sicheres und auch noch kostenloses WC an einem deutschen Autobahnparkplatz?

Dass die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH es sich zur Aufgabe gemacht hat, die stillen Örtchen an den lauten Autobahnen zu verschönern und vor allem auch sicherer zu machen, ist natürlich sehr zu begrüßen. Dass aber ausgerechnet die beiden PWC-Plätze an der „Holzspitze“ zu diesen 20 gehören, mit denen in diesem Jahr gestartet werden soll, wird eher fraglich sein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aber Träumen ist ja erlaubt, in diesem Fall und wirklich nur ausnahmsweise mal von Toiletten in einem tadellosen Tipptopp-Zustand.