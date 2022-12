Autobahnabschnitt feiert Geburtstag

Odenwald-Tauber. Vor 50 Jahren, am 20. Dezember 1972, wurde das erste Teilstück der A 81 von Distelhausen bis Kist für den Verkehr freigegeben. In diesem Jahr feiert auch die Autobahnmeisterei Distelhausen, die am 11. November 1972 ihren Dienst aufnahm, ihren 50. Geburtstag.

Generelle Überlegungen über die Linienführung der Bundesautobahn A 81 Heilbronn-Würzburg wurden bereits in der frühen Reichsautobahnplanung in den 1930er Jahren getroffen. Nach dem Krieg war die Autobahn im Gesetz über den Ausbauplan für die Bundesfernstraßen vom 27. Juli 1957 als die Bundesautobahn Heilbronn-Würzburg in der dritten Ausbaustufe im zweiten Vierteljahresplan vorgesehen.

Viele Varianten

In den folgenden Jahren wurde eine Vielzahl von Trassenvarianten bautechnisch und betriebswirtschaftlich untersucht. Unter den drei Hauptvarianten setzte sich schließlich die Westlinie durch, da dieses günstige Möglichkeiten zur Erschließung der nördlichen strukturschwachen Landkreise ergab. Im August 1965 wurden die Anliegergemeinden über den endgültigen Verlauf der Autobahntrasse und dessen Zubringer informiert.

Mit den Bauarbeiten an der Strecke Heilbronn Würzburg wurde im Frühjahr 1968 von Norden und Süden gleichzeitig begonnen. Die Arbeiten wurden von der Beton- und Monierbau AG, Niederlassung Stuttgart, durchgeführt. Die gesamte Strecke wurde in drei Neubauleitungen eingeteilt: Die Neubauleitung Heilbronn war für die Streckenabschnitte vom Kreuz Weinsberg bis zur Anschlussstelle Osterburken zuständig. Die Neubauleitung Tauberbischofsheim hatte die Streckenabschnitte von Osterburken bis zur Landesgrenze Gerchsheim unter sich, und die Bauleitung Würzburg ging von der Landesgrenze bei Gerchsheim bis zum Kreuz Würzburg-West. Die Neubauleitung Tauberbischofsheim befand sich in Tauberbischofsheim in der Wellenbergstraße 6 und unterstand Regierungsbaurat Wolfgang Zinser.

Spannbeton-Konstruktion

Aufgrund der langen Bauzeit für die Taubertalüberquerung wurde die Taubertalbrücke als erste Baumaßnahme im Streckenabschnitt Taubertal – bayerische Landesgrenze begonnen. Bei dem Bauprojekt handelte es sich um eine SpannbetonKonstruktion über zwölf Felder mit einer Gesamtlänge von 650 Meter und einem Gewicht von 10 000 Tonnen. Die Brücke sollte das Taubertal in einer Höhe von 30 Metern überqueren.

Beim Brückenbau in Distelhausen fand bundesweit erstmals das „Taktschiebeverfahren“ statt, dieses wurde von einer Stuttgarter Arbeitsgemeinschaft entwickelt. Im April 1970 war die Fahrbahnseite in Richtung Würzburg bei der Autobahnbrücke Distelhausen bereits soweit geschoben, dass von der Würzburger Seite Richtung Weinsberg begonnen konnte. Pro Woche wuchs die Brücke um 14 Meter und im September 1971 war sie schließlich fertig gestellt. Am 7. Oktober 1971 wurde ein Richtfest auf der Taubertalbrücke gefeiert. Nach 64 Monaten Bauzeit war die Brücke fertig gestellt. Die Baukosten betrugen zwölf Millionen Mark.

Mit den Fahrbahndeckenarbeiten wurde im Spätsommer 1971 begonnen. Die 35 Kilometer lange Strecke ging von der Landesgrenze zu Bayern über Tauberbischofsheim bis nach Berolzheim. Der Materialtransport erfolgte über den Deckenbaubahnhof in Distelhausen. Die Auftragssumme des Loses belief sich auf 74 Millionen Mark.

640 Meter langes Entladegleis

Ab 1970 errichtete die Firma Weber Kies in Zusammenarbeit mit der Bundesbahn eine Kiesentladestation, einen so genannten Deckenbaubahnhof. Parallel zum Streckengleis Lauda-Tauberbischofsheim entstand ein 640 Meter langes Entladegleis auf Höhe des Distelhäuser Friedhofes ein 25 Meter langer Tiefbunker mit vier Taschen und einem Fassungsvermögen von 200 Tonnen Material. Die komplette Anlage erstreckte sich auf dem Grundstück gegenüber dem Friedhof und der Bahnstation von Distelhausen bis zum Waldrand.

Auf Höhe der Autobahnbrücke wurde eine Brücke für den Schwerlastverkehr angelegt. Der erste festlich geschmückte Kiestransport fuhr am 10. September 1971 mit einer Dampflok bespannt in die neue Kiesentladestation, den Deckenbaubahnhof Distelhausen, ein. Die Entladezeit für einen Ganzzug mit 20 Fadenwagen betrug rund eine Stunde. Von September 1971 bis Mitte 1973 wurden hier zirka 1,7 Millionen Tonnen Kies, Sand, Schotter und Split für den fast 36 Kilometer langen Deckenbauabschnitt von Berolzheim bis in die Nähe von Kist umgeschlagen.

Am 20. Dezember 1972 wurde die 16 Kilometer lange Teilstrecke Tauberbischofsheim – Kist durch den damaligen baden-württembergischen Wirtschafts- und Verkehrsminister Dr. Rudolf Eberle dem Verkehr übergeben.

Erst zwei Jahre später, am 10. Dezember 1974, gab Bundesverkehrsminister Kurt Gscheidle die Autobahn Würzburg-Heilbronn für den gesamten Verkehr frei.