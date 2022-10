Tauberbischofsheim. Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Donnerstag um die Mittagszeit in Tauberbischofsheim. Nach dem Touchieren eines anderen Autos landete ein Pkw in der Albert-Schweitzer-Straße auf Höhe der ehemaligen Bäckerei Erbacher auf dem Dach. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

