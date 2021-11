Tauberbischofsheim. Gegen 7.45 Uhr befuhr am Mittwoch eine 29-jährige Frau mit ihrem VW Polo die L 578 von Großrinderfeld kommend in Richtung Tauberbischofsheim. In einer Linkskurve verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Gefährt und der Wagen schleuderte in das angrenzende Maisfeld. Die Fahrerin musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Am Wagen entstand Totalschaden

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1