Auto in Tauberbischofsheim beschädigt

Tauberbischofsheim. Sachschaden in noch unbekannter Höhe richtete eine Person am Montag in Tauberbischofsheim an. Ein 20-Jähriger parkte gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Fechtzentrum in der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim. Als er gegen 18.10 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine Beschädigung fest. Bei dem Pkw handelt es sich um einen Audi mit Tauberbischofsheimer Kennzeichen, der am hinteren rechten Kotflügel in einer Höhe von zirka 35 bis 55 Zentimetern beschädigt worden war. Da sich der Unfallverursacher nicht mehr am Unfallort befand, sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder zu dem Verursacher geben können. Sie sollen sich unter Telefon 09341/810 beim Polizeirevier in Tauberbischofsheim melden.

