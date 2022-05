Auto beschädigt und weitergefahren

Tauberbischofsheim. Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag einen in Tauberbischofsheim geparkten Pkw und flüchtete danach. Die Besitzerin eines Ford stellte diesen gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz einer Bank in der Hauptstraße ab. 40 Minuten später kam sie an ihr Fahrzeug zurück und fuhr nach Hause. Dort angekommen bemerkte die Frau einen frischen Schaden an der linken hinteren Tür ihres Wagens. Während der Parkzeit muss ein anderer Verkehrsteilnehmer an dem geparkten Ford hängen geblieben sein. Anstatt jedoch den Schaden in Höhen von zirka 500 Euro zu melden, machte sich die unbekannte Person aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/810 melden.

