Tauberbischofsheim. Unbekannte brachen in der Nacht auf Sonntag ein Auto bei Tauberbischofsheim auf und durchsuchten das Fahrzeuginnere. Der Wagen war am Parkplatz an der Auffahrt zum Laurentiusberg abgestellt. Zwischen 17 Uhr am Samstag und 5.45 Uhr am Sonntag zerstörten die Täter die Fahrerscheibe eines VW Golf und durchsuchten unter anderem die Mittelkonsole.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/810 melden.

