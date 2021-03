Minister Guido Wolf und Landtagsabgeordneter Professor Dr. Wolfgang Reinhart sprachen mit Vertretern des Dehoga, der Stadt Tauberbischofsheim und Landrat Reinhard Frank.

Tauberbischofsheim. Die Fünf Sterne des Radweges in unserer schönen Heimat zu verteidigen und der Gastronomie und dem Tourismus eine Perspektive zu bieten, war für den Landtagsabgeordneten Professor Dr. Wolfgang Reinhart ein Hauptanliegen des Treffens mit dem Dehoga- Kreisvorsitzenden Frank Bundschu und dem Minister für Tourismus Guido Wolf im Café Konrad der Familie Knies in Tauberbischofsheim. „Mit diesem Treffen haben wir gezeigt, dass wir auch flexibel sein können“, so Reinhart zur Einführung. Zwischen Terminvereinbarung und dem Treffen waren es nur 48 Stunden. Mit dabei waren Tauberbischofsheims Bürgermeisterin Anette Schmidt und Landrat Reinhard Frank, der gleichzeitig Vorsitzender des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ ist.

Reinhart, plädierte dafür, auch bei anderen Gelegenheiten lieber spontan zu sein, als sich hinter festen Regeln zu verstecken. Er bezog sich dabei auf viele Entscheidungen in der Coronakrise, die man leichter mit gesundem Menschenverstand lösen sollte, als mit dem Hängen an Vorschriften.

Minister Guido Wolf war voll auf seiner Seite. „Ich leide mit ihnen wie ein Hund, und das ist keine Floskel“, zeigte er Mitgefühl gegenüber dem Kreisvorsitzenden der Dehoga und dessen Schatzmeister. Er verstehe die Verärgerung der Gastronomen, dass sie in der letzten Ministerpräsidentenrunde nur mit einem Nebensatz erwähnt wurden.

„ Nur eine Öffnung der Außengastronomie reicht nicht“, mahnte Frank Bundschu. Die Stimmung in der Branche sei schlecht, aber „die Betriebe tragen die Einschränkungen mit“. Man sei nicht als Lautsprecher aufgetreten, wie andere Branchen, hofft aber jetzt endlich auf verlässliche Aussichten. Ausdrücklich dankte er dem Minister für die Auflegung eines Förderprogramms speziell für die Gastronomie in Baden-Württemberg von 300 Millionen Euro, denn der Umsatzverlust in der Branche sei besorgniserregend. „Es ist eine bittere Strecke, die sie gehen müssen“, erwiderte der Minister.

Danach ging es um das Thema 70 Jahre Tourismusverband Liebliches Taubertal. Hier machte Wofgang Reinhart, ebenso wie Reinhard Frank, darauf aufmerksam, wie wichtig der Tourismus für die Region an Main und Tauber ist. Gut 3000 Beschäftigte hätten die Betriebe im Kreis, so Frank Bundschu. Allein in Bad Mergentheim seien im vergangenen Jahr 40 Millionen Euro weniger Umsatz in der Gastronomie erzielt worden. Normalerweise gibt es in der Kurstadt 2,5 Millionen Aufenthaltstage, aufgeteilt auf die verschiedenen Bereiche Klinik, Privat und Geschäftsreisende. Der Außerhausverkauf habe sich nur als eine Art Beschäftigungstherapie erwiesen, große Gewinne seien nicht zu erwarten. Bundschu sieht auch dunkle Wolken am Ausbildungshimmel aufziehen. Wie soll man in der derzeitigen Situation Nachwuchs finden in einer Branche, die sowieso schon ein Imageproblem hat, fragte er den Minister.

Mit dem Schließen der Gastronomie gehe ein großes Stück Lebensqualität verloren, äußerte Landrat Reinhard Frank, der auch Präsident des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ ist. Der Verband bestehe in diesem Jahr seit 70 Jahren und wollte das Jubiläum eigentlich groß feiern. Er attestierte den Gastronomen, dass sie „äußerst verantwortungsbewusst“ mit der Pandemie umgegangen sind.

MdL Wolfgang Reinhart hofft, dass im zweiten Quartal mit steigender Anzahl von Impfungen sich viele Probleme leichter lösen lassen. Dann stünden laut Gesundheitsministerium für Baden-Württemberg gut zehn Millionen Impfdosen zur Verfügung. „Damit könnten hoffentlich alle Impfwilligen versorgt werden“.

Eine klare Absage an tagesaktuelle Tests, wie sie jetzt von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gefordert werden, zum Besuch eines Restaurants oder einer Bar erteilte Frank Bundschu. „Die Gastronomie darf nicht zur Polizei werden“. Er habe schon länger die Möglichkeit des Impfens durch Hausärzte und Betriebsärzte empfohlen.

Einig waren sich Politiker und Bürgermeisterin Anette Schmidt, dass sich die Innenstädte durch Corona verändern werden. Vor allem die Kleinstädte würden nur als Anziehungspunkt gelten, weil man hier gerne die Gaststätten und Lokale besuche, neben seinem Einkauf. „Für einen Kaffee auf der Straße macht ein Schnelltest keinen Sinn“. Da sei der Test teurer, als der Kaffee, ergänzte Joachim Knies.

Alle zusammen hoffen, dass bei der nächsten Ministerpräsidentenrunde am 22. März endlich Klarheit herrscht, wie es weiter geht. „Die Menschen sind müde von den vielen Einschränkungen und wollen Perspektive und Normalisierung. Auch der digitale Impfpass sollte rasch europaweit entwickelt werden, damit Reisen wieder möglich wird“, stellte Professor Reinhart abschließend fest.