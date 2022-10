Tauberbischofsheim. In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick dieses Mal auf das Portal des katholischen Pfarramts. Man muss sich in Tauberbischofsheim schon einigermaßen gut auskennen oder auf einen Zufallstreffer setzen, wenn man eine außergewöhnliche Bauskulptur aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts sucht, nämlich das Portal des Katholischen Pfarramts mit der wunderbar gearbeiteten und restaurierten Eingangstür. Türgriff und -schloss wurden erneuert, die historische Türklingel ist verschwunden, und auch der Treppenaufgang zur Sebastianus-Kapelle in Nachbarschaft zur katholischen Stadtkirche St. Martin wurde angepasst. bege

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema In Hardheim Gemeinsam einen Blick in die Bibel werfen Mehr erfahren Religion Ministranten-Eklat bei Messe von Erzbischof Woelki in Rom Mehr erfahren