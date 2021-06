Ausbildung zum Sportassistenten

Tauberbischofsheim. Die Veranstaltung „Sportassistenten-Ausbildung Profil Kinder/Jugendliche“ wird nach dem Erfolg der vergangenen Jahre zum zehnten Mal von der Badischen Sportjugend in Kooperation mit der Sportjugend Tauberbischofsheim dezentral durchgeführt. Mit Abschluss der Sportassistenten-Ausbildung können die Teilnehmer sowohl die Jugendleiter-Lizenz als auch die Übungsleiter-Lizenz C Profil Kinder absolvieren. Die Veranstaltung findet an den beiden Wochenenden am 16./17. Oktober und am 13./14. November in Tauberbischofsheim statt. Anmeldung bei der Sportjugend Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/898813 (Mail: sportjugendtbb@t-online.de).

AdUnit urban-intext1