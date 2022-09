Ausbau erfolgt in zwei Stufen

Tauberbischofsheim. Die Firma Holz-Her Maschinenbau in Voitsberg, Konzerntochter der Weinig-Gruppe im Bereich standardisierte Holzbearbeitungsmaschinen, Automatisierung, digitale Serviceleistungen und vernetzte Produktion, hat ein zweistufiges Investitionsprogramm mit einer Gesamtsumme von 15 Millionen Euro aufgelegt. Nun wurde symbolisch der erste Spatenstich nachgeholt – pandemiebedingt mit Verspätung. Die erste Ausbaustufe, eine neue Montagehalle mit 1700 Quadratmetern, wird Anfang Dezember in Betrieb genommen. Ausbaustufe zwei, eine Lagerhalle mit hohem Automatisierungsgrad, startet im Frühjahr. In diesem Zug wird der Showroom zum Expo-Center ausgebaut und die Büro-Infrastruktur modernisiert. Dr. Georg Hanrath, Weinig-Technikvorstand sagte, „die hervorragende Entwicklung“ von Holz-Her habe dazu geführt, dass die Produktion in Voitsberg seit 2019 ständig an Kapazitätsgrenzen stieß. Mit dem Ausbau wolle man nicht nur die Produktionskapazitäten erhöhen, sondern auch Raum schaffen, um das Produktportfolio zu erweitern. Auch ein eigene Stahlbau soll um eine vollautomatisierte Laserschneidanlage ergänzt wer den. In der zweiten Ausbaustufe will man das Logistikkonzept neu aufstellen. Das neue automatisierte Lager schaffe 3000 Quadratmeter für die Montage. pm

