Aus dem Dunkel ins Licht

Tauberbischofsheim. Immer wieder ereignen sich schwere Verkehrsunfälle, bei denen Menschen schwerstverletzt oder getötet werden – auch in der Region Odenwald-Tauber.

44 Verkehrstote im Kreis

So haben auf den Straßen des Main-Tauber-Kreises in den Jahren 2018 bis 2022 insgesamt 44 Verkehrsteilnehmer ihr Leben verloren.

Gemeinsam mit den Angehörigen der Verkehrsunfallopfer und den Rettungsorganisationen, den Feuerwehren und der Notfallseelsorge möchten das Polizeipräsidium Heilbronn und die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in einen ökumenischen Gottesdienst am Freitag, 30. September, um 18.30 Uhr in der Kirche St. Lioba in der Kreisstadt Tauberbischofsheim, Klostergasse 1, der auf den Straßen des Main-Tauber-Kreis verunglückten Menschen gedenken.

Rüdiger Krauth Zelebrant

Gestaltet wird der Gottesdienst von Dekan Rüdiger Krauth, Polizeiseelsorger, Angehörigen der Notfallseelsorge, der Rettungsdienste und Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Heilbronn.

Zu dem Gedenkgottesdienst in Tauberbischofsheim sind alle Bürger willkommen.