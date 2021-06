Auftragsvergabe für Außenanlagen

Tauberbischofsheim. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwoch den Bauauftrag für Tief- und Landschaftsarbeiten an den Außenanlagen des Schulzentrums am Wört einstimmig vergeben. Den Zuschlag erhielt die Firma Boller-Bau (Distelhausen) als wirtschaftlichster Bieter zum Angebotspreis in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro. Wie Tiefbauamtsleiter Zoltan Szlaninka erläuterte, sollen die Arbeiten im Rahmen des zweiten und dritten Bauabschnitts der Freianlagen zwischen August und Sommer 2022 realisiert werden.

Ratsmitglied Gernot Seitz sagte, noch vor wenigen Jahren hätte er nie gedacht, „dass wir für eine Außenanlage eine derart hohe Summe ausgeben“. Bürgermeisterin Anette Schmidt entgegnete, dass man dabei bedenken müsse, dass es sich um ein großes Schulzentrum handele. gf