Aufs Personal der Wenig AG in Tauberbischofsheim ist Verlass

Gesamtinvestitionen in Höhe von 120 Millionen Euro, davon 68 Millionen allein ins Stammwerk Tauberbischofsheim. Das ist ein Wort, das Aufsichtsrat, Vorstand und Aktionäre der Weinig AG gegeben haben. Damit werden in der Kreisstadt nicht nur Arbeitsplätze gesichert, sondern von dieser klaren Positionierung geht auch Strahlkraft aus. Sie setzt ein Zeichen, dass ländliche Regionen und kleine Städte nicht außen vor bleiben bei einer in die Zukunft gerichteten nachhaltigen Entwicklung von Industrieunternehmen.

Dazu trägt sicher auch die Verlässlichkeit der Beschäftigten bei, die sich mit „dem Weinig“ identifizieren und dem Unternehmen oft jahrzehntelang treu sind. Auf diese Bindung, die teils über Generationen gewachsen ist, können Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Aktionäre bauen. Auch wenn es manchmal knirschen mag und die Interessen von Belegschaft und Unternehmensleitung naturgemäß auseinandergehen, zählt letztlich die Suche nach einer guten und tragfähigen Lösung im Kompromiss.

Der am Donnerstag formulierte Zukunftsprozess ist ehrgeizig und fordert alle Beteiligten. Den Beschäftigten, den Verantwortlichen der Weinig AG und nicht zuletzt der Stadt Tauberbischofsheim ist nur zu wünschen, dass der Umbau klappt, die Ziele erreicht werden und das Unternehmen prosperiert.

