Tauberbischofsheim: Schüler suchten nach der passenden Ausbildung

Der Ansturm auf die vierte Präsenzmesse im Rahmen von „Zukunft Karriere Starter 3.0“ war riesig. Im Fechtzentrum in Tauberbischofsheim informierten sich rund 500 Schüler über Ausbildungen und Duale Studiengänge bei 30 Firmen aus der Region, um gut in ihre berufliche Zukunft zu starten. Bereits die vorangegangenen Ausbildungsmessen der Fränkischen Nachrichten in Wertheim, Walldürn und Bad

...