Auf den Spuren eines intergalaktischen Musikers

Die Badische Landesbühne bot in der Tauberbischofsheimer Stadthalle mit „Loving the Alien“ einen David-Bowie-Abend, den Alexander Schilling mit viel Begeisterung für die Musik, aber ohne Heldenverehrung auf die Bühne brachte.

Tauberbischofsheim. Alexander Schilling realisierte bereits mit „Der kleine Prinz“ und „Electronic City“ zwei Inszenierungen an der Badischen Landesbühne. Dank der fantasiereichen Ausstattung von Katharina Andes wurde die „Bowie-Revue“ ein kurzweiliger 80-Minuten-Ausflug zu einem “Gesamtkunstwerk auf zwei Beinen“, wie der 1947 in London geborene und 2016 in New York an einer Krebserkrankung verstorbene Musiker, Sänger, Produzent und Schauspieler David Bowie treffend beschrieben wurde.

Fiktive Entdeckungsreise

Mit dem Untertitel „Eine Expedition zu den Songs von Bowie“ fokussierte sich der Regisseur auf die fiktive Entdeckungsreise eines Quintetts, das ein Wrack einer aus dem All auf die Erde gestürzten Raumkapsel untersuchte. Viele dort aufgefundenen Gegenstände und Relikte halfen dem Erkundungsteam, sich dem Leben und der Musik des britischen Ausnahmekünstlers zu nähern.

Viele Schauspiel-Aufführungen der Landesbühne wurden in den letzten Jahren musikalisch begleitet und aufgewertet, weil einige gesangliche Talente im Ensemble auszumachen waren. Mit den beiden Musikern Sebastian Rotard, der die musikalische Leitung hatte, und dem Gitarristen Nils Becker setzten sich gesanglich Nadine Pape, die auch Tasteninstrumente spielte, Thilo Langer und Cornelia Heilmann zusätzlich mit Akrobatik selbstbewusst in Szene.

Immer ging es in den Liedern um Vereinzelung und Einsamkeit; alles maßgeschneiderte Themen für einen Außerirdischen, dem unsere Welt fremd erscheint. Außenseiter, Fremde gibt es nicht nur weit draußen, die das Gefühl haben, nicht dazuzugehören. Ein Paradiesvogel wie Bowie hat diese Fremdheit vielleicht trotz seiner Millionen-Einkünfte durch Plattenverkäufe nie verlassen.

Unvergessene Megahits

Nicht wenige der „reiferen“ Zuschauer dürften sich in die 1980er Jahre zurückversetzt gefühlt haben. Damals gab es für die Fangemeinde nichts Größeres, als die begehrten Alben „Let‘s Dance“, „Tonight“ oder „Never Let Me Down“ mit zahlreichen Megahits zu ergattern. Doch schon vorher sorgte Bowie mit der Weltraumballade „Space Oddity“ und Alben wie „Hunky Dory“ und „The Man Who Sold the World“ für Aufsehen. Damit wurde Bowie zum Superstar der Pop-Geschichte, der in einem Atemzug mit Madonna, Michael Jackson, Queen oder den Rolling Stones zu nennen war. Beim Liederabend wurde der besondere Anteil am Erfolg hervorgehoben, den Bowies langjähriger Produzent und Freund Tony Visconti hatte.

Alter Egos und Drogen

Nicht zuletzt wird auch das Privatleben kritisch unter die Lupe genommen. Erinnert wurde an die von Bowie immer perfekter inszenierten Kunstfiguren, die er bei Bedarf wieder in der Versenkung verschwinden ließ, wie Major Tom, Ziggy Stardust, Aladdin Sane oder Thin White Duke. Diese Alter Egos entwickelten ein regelrechtes Eigenleben, in das Bowie bei seinen Auftritten schlüpfte. Das berühmte Konzeptalbum „The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars“ handelt von dem ausschweifenden Lebensstil eines Rockstars.

Beim Liederabend wurden Parallelen aufgezeigt, denn auch David Bowie war promiskuitiv unterwegs und Drogenkonsum war zeitweise sein täglich Brot. Großes Aufsehen erregte, als Bowie als Ziggy Stardust androgyn geschminkt und mit feuerroten Haaren vor seine Fans trat. Die Begleitband übernahm mit „Spiders from Mars“ den Namen von Ziggys fiktiven Mitstreitern.

Als Prophet des Weltuntergangs

Nicht eingetroffen ist die Prognose der Kunstfigur, dass die Welt in fünf Jahren untergeht. Angeregt diskutierte das Schauspielensemble dennoch darüber, dass David Bowie mit dem Hinweis auf den weltweiten Mangel an Ressourcen als Ursache der Katastrophe prophetische Gaben nicht abzusprechen seien. Vielleicht weilt eine neue Kunstfigur des Verwandlungskünstlers Bowie längst unter uns. Denn aus dem abgestürzten Raumschiff soll eine Person geklettert und dann verschwunden sein. Wenn es tatsächlich Bowie war, dürfte ihm bestimmt gefallen haben, dass sich das Forscherteam der Landesbühne eingestehen musste, trotz aller Funde nicht herausbekommen zu haben, wer dieser Bowie wirklich war.

Dem Publikum war es schnuppe, denn die hörbare Freude des Quintetts an der Musik Bowies übertrug sich nicht erst beim „Heroes“-Finale auf die Zuhörer.