Auf den Spuren der Dorfgeschichte gewandert

Impfingen. Der Heimatverein Impfingen veranstaltete bei schönem Wetter eine gut besuchte Bildstockwanderung durch.

Die Wanderung begann am Plan. Hier besichtigten die Teilnehmer zunächst den Bildstock Dreifaltigkeitsdarstellung. Es ist eine Kopie, das Original befindet sich im Tauberfränkischen Landschaftsmuseum in Tauberbischofsheim. Auf diesem Platz wurde ein Pavillon errichtet, hier stand früher ein Bauernhaus, das den Teilnehmern auf einem Bild gezeigt wurde. Gegenüber steht der Jakobusbrunnen. Impfingen ist eine der wenigen Gemeinden mit zwei Dorfheiligen. Der eine ist St. Nikolaus, der auch als Kirchenpatron verehrt wird, der andere ist der St. Jakobus, der war Ortspatron im Ort Fahrental, dieser wurde erstmals im zwölften Jahrhundert vom Fuldaer Mönch Eberhard urkundlich erwähnt. Als dieser Ort vermutlich durch eine Epidemie abging, wurden die Einwohner in Impfingen aufgenommen und brachten ihren Dorfheiligen mit.

Dann ging die Wanderung auf der Brückenstraße, früher „Lange Gasse“, weiter an der Schmiede Fiederlein/Schneider vorbei. An der Ortsausfahrt „Beundstraße“ stand ein Bauernhaus und eine Scheune, die am 23. Dezember 1954 den Flammen zum Opfer fiel. Die Gemeinde Impfingen unter Bürgermeister Kuhngamberger kaufte das Anwesen auf und baute die Ortsausfahrt. Auch von diesem Wohnhaus wurden in Bilder gezeigt.

Die Wanderung führte vorbei am ehemaligen Lebensmittelgeschäft Häfner, dem Onkel des seligen Pfarrers Häfner zur Tauberbrücke. Hier war der Brückenheilige Johannes von Nepomuk, der von der Gemeinde im Rahmen der Brückensanierung repariert wurde, die nächste Station. Gegenüber der Brücke steht ein Steinkreuz mit Christuskorpus, der eine Kopie ist, das Original befindet sich im Eingangsbereich zum kleinen Weinbaumuseum des Heimatvereins. Weiter ging es zurück, vorbei an der ehemaligen Mühle. Hier befindet sich ein Wappenstein. Weiter entlang des Mühlkanals zu den Waschsteinen, auf denen die Wäsche gewaschen wurde. Der Mühlkanal wurde auch Tränktauber genannt, der Zugang zum Mühlkanal war gepflastert hier wurden die Kühe und Pferde zur Tränke geführt. Danach ging es weiter am Gänsgarten vorbei zum Bildstock in der Tiefengasse aus dem Jahre 1741. Entlang der Straße „Am Baumgarten“ wurde das Bild von der ehemaligen Synagoge gezeigt, dann kam das Feuerwehrgerätehaus. Hier war der Farrenstall. Weiter ging es zum Buscher- Bildstock aus dem Jahre 1865 ehe die Heimatinteressierten auf der Straße „Zum Wehrgarten“, früher Hintere Gasse, zur Mariengrotte neben der Kirche wanderten. Vorbei am ehemaligen Rathaus führte der Weg zur Anlage an der Bushaltestelle. Auf der talseitigen Anlage stand ein großes Wohnhaus mit Weinkeller, links das landwirtschaftliche Anwesen der Bewohner. Wohnhaus und landwirtschaftliches Anwesen wurden von der Stadt aufgekauft. Auf der Fläche des landwirtschaftlichen Anwesens hat der Heimatverein eine Grünanlage geschaffen sowie die Kreuzigungsgruppe, die in der Ecke ehemaligen Feuerwehrhaus/Mauer landwirtschaftlichen Anwesen steht, restaurieren und auf der Anlage aufstellen lassen. An der Mauer Richtung Süden wurden die schmiedeeisernen Figuren, die an der Nordwand der Gymnastikhalle standen und der Erweiterung der Turnhalle weichen mussten, danach einige Jahre in der Dorfscheune und im alten Rathaus gelagert waren, wurden im Auftrag des Heimatvereins restauriert, fehlende Teile ergänzt und an der Mauer montiert.

Wegen der fortgeschrittenen Zeit wurde die Wanderung an dieser Stelle abgebrochen und es ging vorbei am Ünglücksbildstock Ecke L 506/ Zum Plan zum alten Schulhaus. Auf der Sitzgruppe des Heimatvereins vor dem alten Schulhaus wurde noch diskutiert und festgelegt, dass bei passendem Wetter die Wanderung weitergeführt wird. hvi