Tauberbischofsheim. Wer am Donnerstag gegen 17 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim verursacht hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen bei der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim. Der unbekannte Autofahrer war mit seinem schwarzen Wagen auf der mittleren Spur unterwegs und wechselte abrupt auf die linke Fahrspur. Hierdurch wurde ein 53-Jähriger, der mit seinem Audi auf der linken Spur unterwegs war, zu einem Ausweichmanöver gezwungen, in dessen Folge er in einen Sattelzug krachte. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt.

An dem Audi sowie dem Sattelzug entstand jedoch Sachschaden von circa 11 000 Euro.