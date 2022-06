Auch mit 25 Jahren noch voller Tatendrang

Dittwar. Der Bayern-München-Fanclub „Süssbrücke“ in Dittwar besteht seit 25 Jahren und hielt jetzt seine Jahreshauptversammlung im Muckbachstüble ab. Im Bericht des Vorsitzenden Raimund Holler ging es um die zurückliegenden Beschränkungen durch die Corona-Pandemie. Diese hatten den Fanclub nicht so stark getroffen wie andere Vereine, da er keine laufenden Ausgaben für Trainer oder Dirigenten hatten. Die Feier zum 25-jährigen Bestehen soll 2023 offiziell nachgeholt werden. In diesem Jahr steht noch das Dorffest am 16. und 17. Juli in Dittwar an, bei dem der Club erstmals für den Kirchenchor die Kaffee- und Kuchenbar betreiben wird. Der Kirchenchor kann dies aufgrund der Altersstruktur nicht mehr leisten.

Mathias Lotter erinnerte in seinem Grußwort daran, dass der Fanclub vor der Corona-Pandemie der erste Verein war, dem er die Grüße der politischen Gemeinde zur Jahreshauptversammlung überbringen durfte. Besonders erwähnte er, dass zum 25. Vereinsjubiläum der FC Bayern München seine 10. Deutschen Meisterschaft im Folge feiern konnte, ein absolutes Novum in der Geschichte der Bundesliga.

Der Bericht des Schriftführers Holger Zegowitz fiel recht kurz aus, da es aufgrund nicht erlaubter Vereinsaktivitäten nichts zu berichten gab. Umso erfreulicher fiel der Bericht der Kassiererin Marion Lotter aus, die trotz fehlender Aktivitäten einfach aufgrund der Mitgliedsbeiträge eine kleine Steigerung des Vereinsvermögens vermelden konnte. Von den Kassenprüfern wurde ihr eine ordentliche und saubere Führung der Vereinskasse attestiert. Auf Antrag wurde ihr uneingeschränkt die Entlastung erteilt.

Ebenso ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen folgte die Entlastung des gesamten Vorstands. Bevor es dann an die Neuwahlen ging, ergriff Vorsitzender Holler die Gelegenheit, noch einige Mitglieder für ihr Engagement im Club zu ehren. Christian Rack erhielt für zehnjährige Mitarbeit im Vorstand einen Gutschein, ebenso wie Hans-Jürgen Heber und Marion Lotter für 25 Jahre Tätigkeit im Vorstand. Hans-Jürgen Heber überreichte Raimund Holler für seine 25-jährige Vorstandstätigkeit einen Gutschein.

Für die Neuwahl des gesamten Vorstands übernahm Ortsvorsteher Lotter als Wahlvorstand die Leitung der Versammlung. Unter seiner Regie wurden Raimund Holler und Hans-Jürgen Heber als gleichberechtigte Vorstände, Holger Zegowitz als Schriftführer und Marion Lotter als Kassiererin einstimmig gewählt. Ebenso erfolgte die Wahl des Vergnügungsausschusses mit den Mitgliedern Armin Rack, Daniel Ditter, Sven Lotter, Norbert Hörner, Sabine Holler und David Holler. Zu Kassenprüfern wurden Silke Herdt und David Holler einstimmig gewählt. Unter „Verschiedenes“ ging es vor allem um das Dorffest im Juli. Zum Abschluss regte Raimund Holler an, zur Feier des 25. Jubiläums einen Tagesausflug nach Markelsheim durchzuführen, was auf große Zustimmung stieß. ali