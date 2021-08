Attraktivität weiter steigern

Tauberbischofsheim. In der vergangenen Woche erhielt die Mediothek Tauberbischofsheim eine gute Nachricht von den beiden Bundestagsabgeordneten Alois Gerig und Nina Warken. Im Rahmen des Projekts „Vor Ort für Alle“ des Deutschen Bibliotheksverbands erhält die Mediothek eine Bundesförderung von 5939 Euro.

Mit dem Soforthilfeprogramm „Vor Ort für Alle“ fördert der Deutsche Bibliotheksverband bundesweit zeitgemäße Bibliothekskonzepte in Kommunen mit bis zu 20 000 Einwohnern. Primär geht es dabei um die Modernisierung und digitale Ausstattung der Bibliotheken. Ziel ist es, Bibliotheken als „Dritte Orte“ auch in ländlichen Räumen zu stärken und so einen Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen zu leisten.

In der Mediothek werden mit den Fördermitteln verschiedene Maßnahmen ergriffen „um eine größere Aufenthaltsqualität zu erreichen und die Einrichtung zu einem attraktiveren Ort zum Verweilen zu machen“, so Angelika Benz, die Leiterin der Mediothek.

Multimediales Lesecafé

Zum einen sollen im Erdgeschoss die Internet-Arbeitsplätze in ein offeneres multimediales Lesecafé umgestaltet werden, während für Liebhaber der ruhigen Lektüre zwei Sessel und Stehlampe eine wohnliche Atmosphäre in einem der Dachgeschossräume bieten werden. Auch der Jugendbuchbereich wird mit einem Sessel ausgestattet, der es ermöglicht der Welt auch mal den Rücken zuzudrehen.

Auch die virtuellen Räume wollen gestaltet sein: um weiterhin anspruchsvolle Filme für Kinder und Erwachsene anbieten zu können, die aber aus Platzmangel nicht vor Ort vorgehalten werden können, wird für alle Filmliebhaber der Streamingdienst „filmfriend“ eingeführt werden.

Die meisten Maßnahmen werden im Herbst verwirklicht. Den Anfang sollen noch im Sommer zwei Liegestühle für die Terrasse darstellen.

Auch die beiden Bundestagsabgeordneten sind über die Projektförderung erfreut: „Die räumliche Umgestaltung ist eine kluge Investition. Wir brauchen attraktive Angebote, um belebte Stadtkerne zu erhalten, in denen die Menschen ihre Einkäufe lokal tätigen können“, sagten Alois Gerig und Nina Warken gegenüber den Fränkischen Nachrichten.

Zukunftsorientiertes Angebot

Die Mediothek Tauberbischofsheim sei, so die beiden Abgeordneten, ein Paradebeispiel für ein zukunftsorientiertes Angebot, das sich an äußere Begebenheiten anpasse.

So auch jüngst während der Corona-Beschränkungen, in der die Mediothek ihr Angebot erweitert hatte, um besonders Familien die Zeit Zuhause mit Leihmedien zu erleichtern.

„Für uns sind gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land von besonderer Bedeutung, hierzu gehört selbstverständlich auch die Erhaltung kultureller Angebote. Wir sind froh, dass sich Anbieter wie die Mediothek kreativ und innovativ anpassen und wir dabei durch Bundesmittel unterstützen können“, so die Abgeordneten.

„Vor Ort für Alle” ist ein Projekt des Deutschen Bibliotheksverbands im Rahmen des Programms “Kultur in ländlichen Räumen” der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Die Fördermittel stammen aus dem „Bundesprogramm Ländliche Entwicklung“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.