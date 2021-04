Attraktiver Wohnraum in innenstadtnaher Lage entsteht

Tauberbischofsheim. Mit dem symbolischen Spatenstich haben die Bauarbeiten für drei Wohngebäude mit insgesamt 18 Wohneinheiten in der Tauberbischofsheimer Brehmbachstraße begonnen. Bei dem Bauvorhaben fungiert die Volksbank Main-Tauber als Bauherr und die Firma Sommer und Lauber aus Lauda-Königshofen als Generalübernehmer.

Abschluss bis Mitte 2023

„Wir freuen uns sehr, dass die Volksbank das lange Zeit brachliegende Gelände in attraktiver Kernstadtlage einer sinnvollen Verwendung zuführt, da Wohnraum in Innenstadtnähe zurzeit heiß begehrt ist“, betonte Bürgermeisterin Anette Schmidt.

Die Zusammenarbeit im Vorfeld sei – wie auch schon bei einem Projekt auf dem Laurentiusberg – „sehr harmonisch und konstruktiv“ verlaufen. Eine Einschätzung, die der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Volksbank Main-Tauber, Robert Haas, bestätigte: „Wir sind dankbar für die positive Begleitung durch die Stadtverwaltung und das Bauordnungsamt“.

Gerade in Zeiten der anhaltenden Nullzinsphase gelte es für die Bank, neue Ertragsfelder zu erschließen und dem wachsenden Bedürfnis nach Wohnraum in attraktiver Lage gerecht zu werden. Nach der Entscheidung zur Durchführung des Projekts durch Vorstand und Aufsichtsrat folgte der Bauantrag noch im Dezember 2020. Die Baugenehmigung seitens der städtischen Gremien wurde im März erteilt, so dass dem Beginn der Bauarbeiten nichts mehr im Wege stand.

Denn auch die archäologische Begleitung des Erdaushubs durch das Landesdenkmalamt wegen des Verdachts auf Existenz jungsteinzeitlicher Hügelgräber mit Grabbeigaben ergab jüngst grünes Licht für den Fortgang der Erdarbeiten.

Bis Mitte 2023 sollen nun – planmäßiger Fortgang der Arbeiten vorausgesetzt – in mehreren Bauabschnitten knapp 1500 Quadratmeter Wohnfläche geschaffen werden, aufgeteilt auf drei Gebäude mit Erdgeschoss, Obergeschoss und zurückgesetztem Penthouse-Geschoss mit begrüntem Flachdach. Die Ausführung der verschiedenen Gewerke erfolgt durch regionale Firmen und Handwerker.

Die baukörperübergreifende Ausstattung mit einer Tiefgarage mit 20 Stellplätzen sowie weiteren zwölf Stellplätzen im Außenbereich inklusive behindertengerechter Parkmöglichkeiten erhöhe die Attraktivität für potenzielle Interessenten zusätzlich, so de Verantwortlichen.

Hinzu komme, dass auch hinsichtlich der barrierefreien Erreichbarkeit für alle Wohneinheiten optimale Bedingungen geschaffen würden.

Rege Nachfrage erwartet

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass auch dieses Projekt auf rege Nachfrage seitens der Bevölkerung treffen wird“, betonte Robert Haas.

Seien doch alle Voraussetzungen geschaffen worden, das ehemals brachliegende Gelände als attraktiven Wohnraum in innenstadtnaher Lage einer für alle Beteiligten nutzbringenden Verwendung zuzuführen.

Interessenten können ihre Kontaktdaten bei der Immobilienabteilung der Volksbank Main-Tauber unter der E-Mail Adresse manuel.vath@vobamt.de hinterlegen.