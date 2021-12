Astronomie im Mittelpunkt

Tauberbischofsheim. Der Stadtteil Dittwar ist Ursprung und Zentrum der „Männergruppe“, die sich jedes Jahr nur einmal offiziell zusammenfindet, um ein gemeinsames Wochenende zu verbringen.

Die meisten dieser Männer sind inzwischen nicht mehr berufstätig, blicken dafür aber auf ein relativ langes Leben zurück und können sich aufgrund ihrer Erfahrungen viel erzählen.

Man trifft sich immer außerhalb der gewohnten Umgebung in einem Bildungs- oder Begegnungshaus. Planung, Vorbereitung und Durchführung vor Ort liegen in den erfahrenen Händen von Joachim Gessler und Manfred Bystricky aus Dittwar. Mit dabei ist oft auch ein geistlicher Begleiter, ein Priester oder Pastoralreferent.

Dieses Jahr war die Gruppe im Franziskaner-Minoriten-Kloster in Schwarzenberg bei Scheinfeld im Steigerwald.

Hubert Lotter, Gymnasiallehrer im Ruhestand und gebürtig aus Dittwar brachte als Referent sein reiches Wissen über Astronomie ein. Von den Ursprüngen der Astronomie im Altertum über das bis ins 17. Jahrhundert von der Kirche geprägte geozentrische Weltbild bis zum heutigen Wissen entwickelte der Referent einen spannenden Bogen.

Was geschah beim Urknall? Was war davor und wie kann man sich die Entwicklung einer Gaswolke zum heute bekannten Universum vorstellen? Fragen wie diesen widmete sich die Gruppe. Bei der Betrachtung des Abend- und Nachthimmels fand man sich dann wiederum in bekannten Gefilden. Man lernte auch PC- und Smartphone-Programme kennen, die einem bei der Betrachtung des Sternenhimmels gute Dienste leisten.

In das Programm des Männerwochenendes gehört aber auch eine Wanderung mit Einkehr. Nach einer letzten Astronomie-Lektion endete das Männerwochenende mit einem Gottesdienst. Im nächsten Jahr werde man auf jeden Fall wieder dabei sein, war man sich einig. Das nächste Männerwochenende findet vom 2. bis 4. Dezember auf dem Volkersberg bei Bad Brückenau statt.