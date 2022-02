Tauberbischofsheim. Interessierte Viertklässler können am Freitag, 18. Februar, ein ganz besonderes Live-Stream-Event erleben: Am Matthias-Grünewald-Gymnasium wird eine neue Folge des Zeichentrickklassikers „Asterix und Obelix“ live produziert, der Titel: „Asterix am Schiff“. Die Entdeckungstour ist interaktiv gestaltet, die Experimente können zu Hause mitgemacht werden. Hierzu erhalten alle, die sich noch bis Freitag, 11. Februar, über die Homepage der Schule anmelden, ein Experimentierpaket mit den notwendigen Utensilien zugesandt.

Die teilnehmenden Schüler dürfen sich über viele spektakuläre Experimente freuen. Es wird auch die Frage beantwortet, ob und wie es Asterix und Obelix gelingt, einen Zaubertrank herzustellen und die Römer zu besiegen. Bis sich am Ende alle in jenem kleinen gallischen Dorf bei einem saftigen Wildschwein versammeln können, sind am Freitag, 18. Februar, ab 17 Uhr jede Menge Abenteuer zu bestehen. mgg

