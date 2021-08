Ein originelles und ansprechendes Ambiente mit fröhlichen Farben und freundlichem Strahlen von Oksana Steffan empfängt die Besucher im Art-Studio „GreenTree A2“, das am 20. Juli in der Eichstraße in Tauberbischofsheim eröffnet wurde.

Projekte und Kurse

Mit ihrem Art-Studio verwirklicht Oksana Steffan einen Lebenstraum. Die Künstlerin stellt in ihrem Studio ihre eigenen

...