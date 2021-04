Abstrich vor Arbeitsantritt: Seit vergangener Woche müssen Unternehmen ihren Beschäftigen Corona-Tests anbieten. So hat es die Bundesregierung beschlossen. Ob Arbeitnehmer die Tests in Anspruch nehmen, bleibt ihnen selbst überlassen. Unternehmen in der Region appellieren an ihre Beschäftigten, das Angebot wahrzunehmen. Kontrollen gibt es in der Regel aber keine.

Bei den Vereinigten

...