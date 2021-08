Ansteckende Spielfreude bei den Tauberbischofsheimer Schlosskonzerten

Tauberbischofsheim. Ein phänomenales Gesangsquintett, das in dieser Formation leider nicht mehr existieren wird, präsentierte sich bei zwei Vorstellungen im Rahmen der Tauberbischofsheimer Schlosskonzerte – in der Stadthalle mit pandemiebedingt eingeschränktem Platzangebot: Die fünf Sängerinnen und Sänger von „Voxid“, einer 2006 in Leipzig gegründeten Formation, die in ihrer Sparte eine ganze Reihe von einschlägigen Auszeichnungen abgeräumt hat, lieferten vor begeistertem Publikum eine gut einstündige Show aus überwiegend selbst komponierten, arrangierten und choreographierten Stücken. Dabei wurde der A-cappella-Gesang in für die meisten wohl ungeahnte, technisch avancierte und hochvirtuose Dimensionen überführt.

Die Gruppe „Voxid“, die seit ihrer Gründung einige Umbesetzungen erfahren hat, gab sich diesen Namen vor sechs Jahren. Völlig neu ist das, was sie anzubieten hat, sicherlich nicht. Auch die zwei Damen und drei Herren stehen in einer Tradition, deren populärster Vertreter bis heute wohl der 1950 geborene Bobby McFerrin ist, der mit seinem Gute-Laune-Song „Don’t worry be happy“ 1988 weltweit die Charts stürmte. Die darin praktizierte Methode, sämtliche Stimmen inklusive Instrumentalsounds und -geräusche mit den eigenen Stimmwerkzeugen Kehlkopf, Zunge, Zähnen und Lippen zu produzieren, ist seither von vielen Vokalisten übernommen und weiterentwickelt worden. In diesem Genre der technisch fortgeschrittenen Stimm- und Geräuschimitation in Verbindung mit herkömmlichem A-cappella-Gesang bewegen sich auch „Voxid“. Ihr vor zwei Jahren erschienenes Album „Shades of light“ bildete die Grundlage der insgesamt elf Nummern der Show.

Perfektion

Ihr Auftritt in der Stadthalle demonstrierte eindrucksvoll, warum sich diese enorm talentierte Truppe, die nun nicht mehr gemeinsam auftreten wird, in ihrer Sparte einen internationalen Spitzenplatz ersungen und erspielt hat. Das war alles hochprofessionell gemacht, in Konzeption, Arrangement und Ausführung, hochvirtuose Stimmakrobatik in einem weiten Stilspektrum zwischen Jazz und Pop, Rhythm’n’Blues, Soul und den fetten, elektronischen Beats des Hip-Hop und verwandter Idiome. Die Musiker glänzten mit unglaublich präzisen Timings und Einsätzen, glasklar sauberen unisono Passagen, dann wieder mit raffiniert gesetzter Kontrapunktik, komplexen polyrhythmischen Strukturen und dazu immer wieder nahtlos integrierten Geräuscheffekten – all dies selbst erzeugt, wenn auch durch Mikros, Verstärker (und gelegentlich gesampelte Beats) klanglich erweitert und modifiziert.

Dass die (Noch-)Mitglieder von „Voxid“, Diana Labrenz (Alt) und Maike Lindemann (Sopran), die Tenöre Gabriel Fuhrmann und Joachim Rust sowie Bassist Daniel Barke, nicht nur als Ensemble funktionieren, sondern auch als Solisten einiges drauf haben, bewiesen sie eher nebenbei: am eindrücklichsten wohl Diana Labrenz mit tiefschwarzer Stimme in ihrem hinreißend koketten „Music ain’t my thing“.

Technische Perfektion und spontane Spielfreude gaben sich hier ein Stelldichein. Und wenn der außergewöhnliche Abend mit „Voxid“, der mit zwei Zugaben abschloss, doch mit einem Wermutstropfen versehen war, dann lag es an der Akustik der relativ kleinen Stadthalle, in der elektrisch verstärkte Musik sehr schnell sehr massiv und knallig rüberkommt. Das ist freilich auch Geschmackssache.