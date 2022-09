Tauberbischofsheim. Ab sofort ist eine Anmeldung zur C-Ausbildung (nebenberuflicher Organist und Chorleiter) im Katholischen Bezirkskantorat möglich. Angesprochen sind Jugendliche (ab etwa 15 Jahren) und Erwachsene, die elementares Klavierspiel, musiktheoretische Grundkenntnisse sowie eine ausbaufähige Stimme mitbringen. Dies wird in einem kleinen Eignungstest festgestellt. Die C-Ausbildung ist eine anerkannte Berufsausbildung für den nebenamtlichen kirchenmusikalischen Dienst und dauert in der Regel drei Jahre. Ausbildungsbeginn ist der 1. Dezember. Es werden 13 Fächer unterrichtet, die teilweise individuell, teilweise im Klassenverband wöchentlich am Montagabend in Tauberbischofsheim und teilweise in zwei Intensivkursen pro Jahr (eine Woche im Sommer, eine im Winter) gegeben werden. Die Ausbildung wird von der Erzdiözese Freiburg gefördert; es wird ein geringer Monatsbeitrag erhoben.

