Anita Kettner und Dr. Gerhild Bau nun Ehrenmitglieder

Tauberbischofsheim. Im Mittelpunkt der der Jahreshauptversammlung des Behindertensportvereins Tauberbischofsheim standen Neuwahlen. Zudem wurden Anita Kettner und Dr. Gerhild Bau zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Armin Schaupp und dem Totengedenken folgten Grußworte von der Bundestagsabgeordneten Nina Warken, Matthias Götzelmann (Vorsitzender des Sportkreises Tauberbischofsheim) und Michael Geidl (Geschäftsführer der Sportjugend Tauberbischofsheim). Vorsitzender Schaupp mund die anwesenden Mitglieder durften sich über die Überreichung von 500 Euro vom Landkreis an die Inklusionssportgruppe (früher Jugendabteilung) im Behindertensportverein freuen.

Schaupp stellte im Bericht des Vorsitzenden fest, dass in den letzten zwei Jahren wenig Besprechungen in Präsenz stattgefunden haben. Es wurden vornehmlich Onlinevorstandssitzungen durchgeführt. Die Erstellung der Tagesordnung und der Satzungsänderung jedoch fanden in Präsenz statt. Die Berichte der Seniorenfitness- und Inklusionssportgruppe gingen in erster Linie um den Umgang mit dem Sport während der Coronazeit. Die Inklusionssportgruppe hat eine „Onlinesportstunde“ entwickelt.

Der Kassenbericht, ebenfalls vorgetragen durch Armin Schaupp, wies eine gute Kassenlage der Herzsportgruppe und des Hauptvereines aus. Die Ausgaben für Sportschränke konnten kompensiert werden. Die Kassenprüfung ergab keinerlei Beanstandungen. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Alle notwendigen Satzungsänderungen wurden von den anwesenden Mitgliedern einstimmig beschlossen.

Unter der Leitung von Nina Warken fanden die Neuwahlen statt. Gewählt wurden: Vorsitzender: Armin Schaupp; Zweite Vorsitzende: Dr. Gerhild Bau; Schatzmeister: Rolf Trefs; Schriftführerin: Anja Heinrichs. Als beratende Ausschussmitglieder (Beisitzer) sind gewählt worden: Erika Dosch-Briol, Tanja Nahm, Gaby Schaupp und Armin Oehlschläger. Als Kassenprüfer wurden gewählt: Norbert Klitschnik und Manfred Dörr. Die Abteilungsleiter wurden von der Versammlung bestätigt. Abteilungsleiter HSG: Armin Schaupp; Abteilungsleiter ISG: Anita Kettner; Abteilungsleiter SFG: Klaus Scheible.

Für ihre Verdienste um den Behindertensportverein und ihr großes Engagement ernannte die Versammlung Dr. Gerhild Bau und Anita Kettner zu Ehrenmitgliedern. Der Vorsitzende Armin Schaupp sprach allen, die sich in irgendeiner Weise für den Behindertensportverein einsetzen und somit die Durchführung der wichtigen Übungseinheiten gewährleistern, seinen Dank und Anerkennung aus. bsv