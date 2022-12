Anfragen von Haushalten steigen

Tauberbischofsheim. Die Vollzeit-Praxis des Heilpraktikers und Hypnosetherapeuten Sascha Edelmann feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Zu diesem Anlass überreichte er der Nachbarschaftshilfe Tauberbischofsheim eine Spende von 1500 Euro, um die Arbeit des Vereins tatkräftig zu unterstützen. Für jede Sitzung, die er im Jubiläumsjahr abhält, legt er zehn Euro zurück, um damit einen gemeinnützigen Verein zu unterstützen. Dabei fiel seine Entscheidung auf die Nachbarschaftshilfe, da das Thema nachbarschaftliche Unterstützung auch das Thema beim Start seiner Praxis war. „Als ich vor zehn Jahren nach Tauberbischofsheim kam, wurde ich mit offenen Armen und viel nachbarschaftlicher Unterstützung empfangen. Dafür bin ich bis heute dankbar“, so Edelmann.

Im Rahmen der adventlichen und zugleich letzten Vorstandssitzung des Vereins überreichte Edelmann den Scheck. Der Vorsitzende Ulf D. Schwarz bedankte sich für die Spende und blickte zugleich auf das vergangene Jahr zurück. In den neun Kommunen, in denen die Nachbarschaftshilfe aktiv ist, werden aktuell knapp 300 Haushalte begleitet, um den Verbleib in der eigenen, häuslichen Umgebung sicher zu stellen und um dort im Alltag niederschwellig zu unterstützen. Knapp 130 ehrenamtliche Helfer haben bis November bereits mehr als beeindruckende 13 000 Einsatzstunden geleistet. „Im neuen Jahr wollen wir vor allem weitere ehrenamtliche Helfer gewinnen. Durch einen neuen Internet Auftritt www.nsh mt.de und mit einer Ehrenamtskoordinatorin wollen wir gezielt neue Ehrenamtliche ansprechen, um den stetig steigenden Anfragen von Haushalten gerecht zu werden. Dafür wollen wir diese Spende einsetzen“, wie Schwarz meint. Für 2023 werden neue ehrenamtliche Helfer gesucht, die in Tauberbischofsheim, Lauda-Königshofen, Werbach, Boxberg, Ahorn, Grünsfeld, Wittighausen, Großrinderfeld und Königheim ihre Unterstützung anbieten.