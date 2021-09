„Der Pakt gegen den Papst: Franziskus und seine Feinde im Vatikan“ lautet der Titel des neuen Buchs von Andreas Englisch, das er am Dienstag, 5. Oktober, um 19 Uhr in der Kirche St. Bonifatius in Tauberbischofsheim vorstellen wird.

Im Vatikan herrscht Krieg. Erzkonservative Kardinäle und mächtige Gegner aus dem Inneren der Kurie fühlen sich von Franziskus bedroht. Sie werfen dem „Irren

...