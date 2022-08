Anbindung an Laurentiusberg läuft

Lange geplant und nachhaltig gefordert wurde der Ausbau der Laurentiusbergstraße als Anbindung an das neue Wohngebiet auf dem Laurentiusberg. Vor allem für Kinder soll dadurch der Weg in den Kindergarten oder die Schule sicherer werden.

Tauberbischofsheim. Die Arbeiten haben bereits begonnen, die Bagger rollen schon und auch eine erste Entdeckung wurde gemacht: Ein alter Brunnen kam bei den Arbeiten am künftigen Parkplatz Laurentiusberg - Ecke Schlachtstraße zum Vorschein. Wie ein Anwohner berichtete, kann er sich noch an die frühere Schwengelpumpe erinnern, mit der das Wasser nach oben befördert wurde, um einen Garten zu gießen. Weil eine Reaktivierung nicht in Frage komme, werde der Brunnenschacht abgedeckt, so Bürgermeisterein Anette Schmidt.

Sie freut sich, dass die Anbindung vom Laurentiusberg an die Stadt jetzt endlich realisiert wird. Schließlich hatten die Planungen bereits vor ihrer Amtszeit im Jahr 2018 begonnen. Doch immer wieder gab es Umplanungen, Fragen zu Förderungen galt es zu klären. „Es ist höchste Zeit endlich mit dem Ausbau beginnen zu können“, sagte Schmidt. Schließlich wachse die Zahl der Bewohner auf dem früheren Gelände der Kurmeinz-Kaserne ganz erheblich. Ein Neubaugebiet mit 25 Bauplätzen ist entstanden, mit dem zweiten Bauabschnitt werden im Südwesten der Stadt dann mehr als 50 Einfamilienhäuser stehen. Hinzu kommen die ehemaligen Unterkunftsblocks, die derzeit aufwendig für Wohnzwecke saniert werden. Hinzu kommen außerdem die zahlreichen Arbeitsplätze, die durch die Ansiedlung von Firmen und Verwaltung entstanden sind.

„Wir wollen eine sichere Anbindung für Fußgänger und Radfahrer“, betonte die Bürgermeisterin und sprach damit aus, was auf dem Laurentiusberg lebende Familien schon seit längerer Zeit mit Nachdruck fordern. War zunächst eine Querung der Kasernenstraße mit einer Mittelinsel geplant, wird es jetzt eine Ampel geben. Vor allem für die Grundschulkinder, die sich in der Regel allein oder als kleine Gruppe auf den Weg machen, dürfte das eine gute Lösung sein. „Wir haben sehr dafür gekämpft, dass der Förderbescheid des Landes eingeht“, blickte Schmidt zurück. Im Dezember des vergangenen Jahres war es dann soweit. Von den 1,3 Millionen Euro übernimmt das Land maximal 518 000 Euro wurde zugesichert.

Anwohner wurden informiert

Neben Rad- und Fußwegen wird auch der Untergrund in den Blick genommen. So werden Wasserleitungen und Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze erneuert oder saniert und für den Breitbandausbau Leerrohre eingezogen. Bei einer Bürgerinformation seien die Anwohner über die Maßnahme und die verschiedenen Bauabschnitte unterrichtet und 200 Blätter verteilt worden, so Jens Pflüger vom städtischen Tiefbauamt.

Als erstes wurde der Abschnitt zwischen Laurentiusbergstraße bis zur Schlachtstraße in Angriff genommen. Weitergebaut wird dann bis zur Josef-Dürr-Straße, um sich weiter in Richtung Brücke über die Landesstraße 578 vorzuarbeiten. Im Mai kommenden Jahres soll die Anbindung abgeschlossen sein, zeigten sich die Verantwortlichen zuversichtlich.