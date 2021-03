In der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim wird es über die Kar- und Ostertage digitale Angebote geben: Eines davon ist die Aktion „Blick aufs Kreuz.“

Tauberbischofsheim. „Das Gebet in der Familie, das Hausgebet, hat in der Kirche eine lange Tradition und einen hohen Stellenwert. Offensichtlich wird es in der derzeitigen Situation wieder neu entdeckt“, so Dekan Gerhard Hauk angesichts der zahlreichen Rückmeldungen von Gläubigen, die zwar in der Coronakrise den Gottesdiensten fernbleiben, aber durchaus die digitalen Angebote der Diözese oder einzelner Kirchengemeinden intensiv nutzen.

Onlineübertragungen wichtig

Die „Aktion „Blick aufs Kreuz“ der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim sol dazu dienen, dass auch die Menschen daheim an den Ostertagen auf digitalem Weg Glaubensgemeinschaft erfahren können. © Kurt Baumann

Erstaunlich ist dabei für Dekan Hauk, wie viele Senioren unbefangen mit PC und Tablet umgehen oder sich die Funktionsweise von Kindern oder Enkelkindern zeigen lassen, damit sie an gottesdienstlichen Angeboten teilnehmen können. „Die Onlineübertragungen ersetzen nicht die Feier eines Gottesdienstes, sind für mich aber eine Möglichkeit am Leben der Pfarrgemeinde teilzunehmen“, so kommentiert eine Seniorin ihren regelmäßigen „Klick“ auf Livegottesdienste im Internet.

In der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim wird es über die Kar- und Ostertage erneut digitale Angebote geben. In der Pfarrgemeinderatsitzung informierte Dekan Hauk über die Aktion „Blick aufs Kreuz“, an der sich sehr viele Gemeindemitglieder beteiligt haben. Auf der Homepage der Seelsorgeeinheit sind die Ergebnisse zu sehen: Eine Fülle von unterschiedlichen Kreuzmotiven kamen zusammen. Darunter sind die vielen Weg- und Votivkreuze aus allen Gemeinden der Seelsorgeeinheit, Wand- und Wohnungskreuze und ebenso Kreuze, die mit persönlichen Anlässen oder auch Erinnerungen an verstorbene Menschen verbunden sind.

Sieben Video-Impulse

Die Aktion „Blick aufs Kreuz“ wird in den Kar- und Ostertage in insgesamt sieben Video-Impulsen aufgegriffen und jeweils mit einem besonderen Thema gefüllt. Die Videoimpulse führen zu markanten Kreuzwegstationen in der Seelsorgeeinheit: Zum Kreuz auf dem Marktplatz (Tauberbischofsheim), zum liturgischen Wettersegenskreuz (Distelhausen), zum Wetterkreuz (Hofsteinbach), zu einem Kreuz in der Schule (Impfingen), zum „Kreuzschlepper“ (Dittigheim), zu einem Unfallkreuz (Straße in Richtung Külsheim). Den Abschluss der Videoreihe bildet am Ostersonntag der Kreuzweg in der Bonifatiuskirche. Hier hat der Künstler bewusst eine zusätzliche Station geschaffen und lässt den Kreuzweg Jesu nicht mit dem Sterben, sondern mit der Auferstehung enden. bk