Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Pro & Kontra Ampel an den Anschlussstellen der A 81: Mehr Sicherheit oder mehr Staus?

An den neuen Ampeln an den Autobahn-Auffahrten an der B 290 bei Distelhausen scheiden sich die Geister – auch die zweier FN-Redakteure. Bringen diese Ampeln nun mehr Sicherheit und Ordnung in den Verkehrsfluss oder sorgen sie für mehr Staus im Berufsverkehr?