Altmetall für den guten Zweck

Impfingen. Ein Altmetallcontainer steht noch an diesem Samstag am Containerplatz an der Hohenstraße in Impfingen. Die Firma Inast stellte den Container kostenlos zur Verfügung.

Das Sammelgut wird mit dem aktuellen monatlichen Marktpreis für Altmetall je gesammelter Gewichtstonne vergütet. Der Erlös kommt der Kita St. Theresia in Impfingen zugute. Mit dem Geld sollen neue Spielgeräte für den Außenbereich finanziert werden. Von der Firma „tauber-beton“ gibt es on top 1000 Euro. Christoph Hammerich (links), der zukünftige Geschäftsführer von „tauber-beton“, sagte: „2023 wollen wir unser Werk modernisieren und den 30 Meter hohen Elevator aus Stahl ersetzen. Symbolisch werden wir einen 1000 Euro teueren Teil dieses Elevators spenden.“ Die Freude bei Kita-Leiterin Laura Specht (Zweite von links) sowie Kindern und Eltern ist groß. Bild: Hammerich