Als Dritter im Ziel

Lauda/Tauberbischofsheim. Jan Krajeswski vom ETSV Lauda nahm erfolgreich bei den Baden-Württembergischen Waldlaufmeisterschaften der Leichtathletik in der Altersklasse M14 teil. In diesem Jahr wurden diese in Essingen ausgetragen.

Die Strecke hatte eine Länge von 3,2 Kilometern und ging über landwirtschaftliche Wege eine Runde um das Stadion. Bis kurz vor dem Zieleinlauf lief der Tauberbischofsheimer knapp auf der zweiten Position, bis er sich dem Läufer der Neckarsulmer Sport Union geschlagen geben musste. etsv

Jan Krajewski (Startnummer 9) kurz vor dem Ziel. © Claus Hörner