Alle wichtigen Informationen zum Schulbeginn in Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim. Auch an den Schulen der Kreisstadt beginnt am Montag, 13. September, wieder der Unterricht. Die FN geben einen Überblick, wann es in welcher Schule losgeht:

Grundschule am Schloss: Der Unterricht beginnt für die Klassen zwei bis vier am Montag um 8.15 Uhr und endet für alle Klassen um 11.50 Uhr. Am Mittwoch, 15. September, findet um 9 Uhr in der Stadtkirche St. Martin nur für die Schulanfänger sowie deren Eltern und Geschwister ein gemeinsamer ökumenischer Gottesdienst statt. Anschließend werden die Erstklässler in die Schule aufgenommen.

Für Kinder der Klassenstufe zwei bis vier, die am Ganztagesbetrieb teilnehmen, beginnt die Ganztagesbetreuung am Montag, 13. September; die Kinder der Klassenstufe eins nehmen ab 20. September am Ganztagesbetrieb teil.

Christian-Morgenstern-Grundschule: Der Unterricht beginnt für die Klassen zwei bis vier am Montag um 8.15 Uhr und endet um 11.45 Uhr. Am Mittwoch, 15. September, findet um 9 Uhr in der Kirche St. Bonifatius nur für die Schulanfänger sowie deren Eltern und Geschwister ein gemeinsamer ökumenischer Gottesdienst statt. Anschließend werden die Erstklässler in die Schule aufgenommen.

Für Kinder der Klassenstufen zwei bis vier, die am Ganztagesbetrieb teilnehmen, beginnt die Betreuung am 13. September; die Kinder der Klassenstufe eins nehmen ab dem 16. September am Ganztagesbetrieb teil.

Erich-Kästner-Grundschule Distelhausen: Der Unterricht beginnt für die Klassen zwei bis vier am Montag um 8.30 Uhr und endet um 12.05 Uhr. Für alle angemeldeten Kinder beginnt an diesem Tag auch die verlässliche Grundschule. Am Donnerstag, 16. September, findet um 9 Uhr in der Kirche St. Markus in Distelhausen nur für die Schulanfänger sowie deren Eltern und Geschwister ein gemeinsamer ökumenischer Gottesdienst statt. Anschließend werden die Erstklässler in die Schule aufgenommen. Die Kinder der Klasse eins nehmen ab dem 17. September an der verlässlichen Grundschule teil.

Grundschule Impfingen: Für die Klassen zwei bis vier beginnt der Unterricht am Montag um 8.50 Uhr und endet um 12.20 Uhr. Betreuung ist wie üblich von 7.30 bis 13.30 Uhr. Die Einschulung beginnt am 15. September um 14.30 Uhr mit der Segnung innerhalb einer kurzen Andacht nur für die Erstklässler und jeweils zwei Begleitpersonen. Danach findet eine kleine Feier im Schulhof statt, an die sich die erste Unterrichtsstunde anschließt.

SBBZ Christophorus-Schule: Die Schüler der Klassen zwei bis neun beginnen in der Woche vom 13. bis 17. September den Unterricht um 7.30 beziehungsweise 8 Uhr und beenden ihn um 11.55 Uhr. Die Einschulung der Erstklässler findet am Donnerstag, 16. September, um 9.45 Uhr in den Räumen der Christophorus-Schule, Pestalozziallee 6, in Tauberbischofsheim statt.

Schulzentrum am Wört: Alle Schüler der Jahrgangsstufen sechs bis zehn der Realschule und der Werkrealschule beginnen das Schuljahr am Montag um 7.30 Uhr. Der Unterricht am Schulzentrum endet an diesem Tag um 12.40 Uhr. Die Einschulung der Kinder der Klasse 5a der Werkrealschule findet am selben Tag um 14 Uhr in der Aula des Schulzentrums statt. Hierzu sind die Eltern willkommen. Ebenso in der Aula des Schulzentrums am Wört findet am Dienstag, 14. September, die Einschulung der Fünftklässler der Realschule um 14 Uhr statt. Die Eltern der Fünftklässler sind willkommen.

Matthias-Grünewald-Gymnasium: Der Unterricht für die Klassenstufen sechs und sieben beginnt am Montag um 7.30 Uhr und endet nach der sechsten Stunde. Der Unterricht für die Klassenstufe J1 und J2 beginnt ebenfalls um 7.30 Uhr und endet nach der sechsten Stunde. Für die neuen fünften Klassen findet der Eröffnungsgottesdienst ebenfalls am Montag, 13. September, um 16 Uhr in der Stadtkirche St. Martin statt. Die offizielle Einschulung beginnt um 17 Uhr in der Stadthalle Tauberbischofsheim. Weitere Hinweise gibt es auf der Homepage der Schule.

Info: Die Schulleitungen verweisen auf die verschärften Hygienebestimmungen auf Grund der Corona-Pandemie.