Doch so schnell wie sie am vermeintlichen Brandort erschienen, so rasch konnten sich die Freiwillige Feuerwehr Tauberbischofsheim, das Rote Kreuz und die Polizei wieder zurückziehen: Es bestand kein Handlungsbedarf, da es sich um einen Fehlalarm handelte.

Kompletter Löschzug nötig

Im Gespräch mit den FN erklärte Kreisbrandmeister Andreas Geyer das Großaufgebot vor Ort: „Wenn

...