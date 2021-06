Aktuelle Themen im Blick

Tauberbischofsheim. Beim letzten virtuellen Meeting des Lions Clubs Tauberbischofsheim referierte MdB Alois Gerig (CDU) über aktuelle Themen, die im Moment immer noch von der Corona-Pandemie beherrscht werden.

Er vertrat die Auffassung, dass die Bundesrepublik besser durch die Pandemie gekommen sei, als andere Länder, auch weil durch die Haushaltslage umfängliche Hilfen gewährt werden konnten. Eines seiner Dauerthemen sei die Entwicklung im ländlichen Raum, für deren Verbesserung die Digitalisierung, die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, die Ärzteversorgung und die Schulen von großer Bedeutung seien. Im weiteren Vortrag ging er auch auf die außenpolitischen Themen wie den Konflikt in Israel und die Flugzeugentführung in Belarus ein, die nicht einfach so hingenommen werden dürfe.

Lions-Präsident Wolfgang Eble fragte Alois Gerig in der anschließenden Fragerunde nach seinem Résumé, dass er nach drei Amtsperioden im Bundestag ziehen würde. Dieses fiel insgesamt positiv aus. Trotz Sieben-Tage-Woche und einem schlechten Image der Politiker hätten die positiven Aspekte, vor allem aber die Zusammenarbeit im Bundestag – außer der mit der AfD – überwogen. Erschwert würde die Arbeit durch den Einfluss der sozialen Netzwerke, in denen sich viele im Schutze der Anonymität zu Beleidigungen und Hetze hinreißen lassen würden.

Die Zahl von 709 Abgeordneten würde die Arbeit im Parlament und auch in den Ausschüssen erschweren. „Deshalb müssen Wege gefunden werden, den Bundestag zu verkleinern“, so Gerig. Ein erster Schritt sei dazu ja bereits getan.

Negativ sei auch die wuchernde Bürokratie. Jede neue Aufgabe werde mit neuen Stellen ausgestattet, die dann häufig ihre Daseinsberechtigung durch neue Verordnungen und Vorschriften belegten. Es würde zu wenig um- und abgebaut.

Auf die Biber-Problematik angesprochen war Gerig der Auffassung, dass dies wie auch die der zunehmenden Anzahl von Wölfen pragmatisch angegangen werden müsse. Eventuell müssten, wenn die Population ungehindert weiter wachse, auch mal Exemplare entnommen werden.

Ein anderes Lions-Mitglied war der Auffassung, dass die vielen Affären und Fehlleistungen von Politikern in der nahen Vergangenheit den extremen Parteien in die Hände spielen würden. Schwarze Schafe gebe es überall, so Alois Gerig. „Allerdings sollte man sich als Politiker doch bewusst sein, welch große Vorbildfunktion man hat. Entsprechend sollte man auch handeln.“ Seiner Meinung nach sei die weitaus überwiegende Anzahl der Abgeordneten aber durchaus darauf bedacht, Amt und Geschäft nicht miteinander zu vermengen.

Auf die gelungenen Projekte und die Herausforderungen der Zukunft angesprochen, führte Gerig die Reaktivierung der Kaserne in Hardheim, verschiedene Umgehungsstraßen und Denkmalschutzprojekte auf. Für ihn liege die größte Herausforderung in der weiteren Stärkung des ländlichen Raums. Für den Wahlkreis wünsche er sich, dass Nina Warken das Direktmandat für den Bundestag erringt. Denn bei Ihr sei es in guten Händen.

Präsident Eble bedankte sich bei Alois Gerig für dessen Vortrag und die lebendige Diskussion und schloss den Abend mit einem Zitat von Franz von Assisi: „Tut zuerst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schafft ihr das Unmögliche“. lcpm