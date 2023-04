Aktiver Förderberater

Baden-Württemberg/Main-Tauber-Kreis. Die öffentlich rechtlichen Kreditinstitute sind seit Jahren stark im Förderkreditgeschäft aktiv. Zusammen mit den Sparkassen in Baden-Württemberg hat die Landesbank (LBBW) 2022 Förderkredite von über vier Milliarden Euro ausgereicht. Die zur Verfügung stehenden Mittel aus der „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) wurden von den Sparkassen im Land mit einem Kreditvolumen von 1,6 Milliarden Euro stark nachgefragt und schneller am Markt platziert als durch jede andere Institutsgruppe.

Mit einem Anteil von über 37 Prozent ist die Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg Marktführer bei der Vergabe von Förderkrediten der KfW und der L-Bank. Somit tragen Sparkassen aktiv zur regionalen Wirtschaftsförderung bei und unterstützen mit Fördermitteln für den Klimaschutz die „Energiewende“ vor Ort.

„Das Ergebnis der Sparkasse Tauberfranken in Bezug auf den Förderkreditanteil am Neugeschäft, die sogenannte ,Einschaltquote’, liegt bei über 16 Prozent und einem Volumen von über 61 Millionen Euro“, erklärte Frank Wenz, Leiter des Förderkreditgeschäfts der LBBW. Die Sparkasse Tauberfranken gehöre somit zu den aktivsten Förderberatern im Land. Für die erfolgreiche Ausreichung von Förderkrediten wurde sie deshalb zum „Premium-Partner Förderberatung 2022“ ausgezeichnet, so Wenz.

„Ein großer Teil der Fördermittel wurden an gewerblichen Kunden ausgereicht, die regionalen Unternehmen. Im Bereich Wohnungsbau haben wir private Investoren insbesondere bei energetischen Sanierungsmaßnahmen und bei der Errichtung bzw. dem Erwerb energetisch hochwertiger Neubauten unterstützt.“, wusste der stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes der Sparkasse Tauberfranken, Wolfgang Reiner, zu berichten. Darin enthalten sei ein hoher Anteil an Fördermitteln mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, also Kredite für ökologische oder soziale Zwecke, die Förderung von Unternehmensgründungen oder die Kreditversorgung der regionalen Wirtschaft. sparka