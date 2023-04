Aktionstage "Schule trifft Rathaus" in Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim. Verkehr, Schulen, Freizeiteinrichtungen: Viele Entscheidungen, die in einer Gemeinde getroffen werden, haben direkte Auswirkungen auf die Einwohner. Wie kommen diese Entscheidungen zustande? In welcher Weise können Bürger sich daran beteiligen? Und welche Möglichkeiten haben Jugendliche, ihre Interessen einzubringen?

Fragen wie diese standen im Mittelpunkt zweier Aktionstage unter dem Motto „Schule trifft Rathaus“. Bei den von der Landeszentrale für politische Bildung organisierten Veranstaltungen entwickelten Schüler des Matthias-Grünewald-Gymnasiums und des Schulzentrums am Wört Ideen, ihre Gemeinde mitzugestalten, und diskutierten mit Bürgermeisterin Anette Schmidt Möglichkeiten, sie umzusetzen.

