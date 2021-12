Aktion „Vorsicht.Rücksicht.Umsicht”: Fleißkärtchen an der Autoscheibe

Cornelia Teichmann und Nicole Hepp sind Kummer gewohnt. Die beiden Politessen des Rechts- und Ordnungsamts der Kreisstadt müssen sich an ihren Arbeitstagen so einiges anhören. Sie kennen so ziemlich jede Rechtfertigung von Falschparkern oder Parkzeitüberziehern. „Ich wollte nur schnell etwas abholen“, lautet die eine, andere verweisen auf einen länger dauernden Arzttermin oder das Vergessen

...