Aktion Picobello für saubere Umwelt

Tauberbischofsheim. Die Landschaftsputzaktion „Picobello“ sorgt jedes Jahr für eine sauber Umwelt und findet zum 22. Mal statt. Aufgrund der Corona-Situation koordinierte das Ordnungsamt der Stadt das Putzprogramm wieder als Einzelaktion für Minigruppen und über einen längeren Zeitraum. Bis zum 27. März sind Menschen gesucht, die für unsere Umwelt aktiv werden wollen.

Die Putzgebiete werden ein- und zugeteilt, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Hilfsmittel wie Müllsäcke und Handschuhe können im Ordnungsamt nach vorheriger Terminvereinbarung abgeholt werden. Ziel ist es möglichst viele Flächen zu bearbeiten. Wunschputzbereiche können soweit es geht berücksichtigt werden

„Die Picobello-Aktion wurde 2021 trotz Corona von den Bürger*innen gut angenommen,“ freut sich Christine Müller vom Ordnungsamt. „Engagierte und umweltbewusste Helfer*innen sind uns immer willkommen und werden von uns gerne unterstützt.“ Gerade Familien können an der frischen Luft etwas Gutes für die Umwelt tun und bei den Kindern ein Bewusstsein für unsere Natur schaffen. Jedes noch so kleine Müllstück zählt!

Alle aktiv Beteiligten können sich in diesem Jahr nach erfolgreicher Sammelaktion an einer Verlosung beteiligen. Dazu einfach ein Foto der Sammelaktion zusammen mit den Kontaktdaten an folgende E-Mail-Adresse schicken: ordnungsamt@tauberbischofsheim.de. Weiter Informationen geben die Ansprechpartnerinnen im Ordnungsamt bei der Abholung der Hilfsmittel: Kim Elzer (803-36), Susen Osmani (803-10) oder Christine Müller (803-35).

Die Aktion Picobello wird unterstützt von Sparkasse Tauberfranken, E-Center Dürr, Distelhäuser Brauerei, Bäckerei Weber, McDonalds, OBI und AWMT