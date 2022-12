Africa-Projekt-Chor ist auch wieder 2023 geplant

Dittwar. Der Gesangverein Dittwar hielt Jahreshauptversammlung.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Alexander Schwarz das Totengedenken, bei dem der Verein dem im laufenden Jahr verstorbenen langjährigen passiven Mitglied Richard Zegowitz mit einem Grablied gedachte.

Der anschließende Bericht des Schriftführers des Vereins, Richard Withopf, fiel wegen des aufgrund der Corona-Epidemie praktisch darniederliegenden Vereinslebens recht kurz aus. Es gab nur eine kurze Probenzeit von circa vier Wochen sowie einen Auftritt bei den Feierlichkeiten zum Volkstrauertag.

Auch die Dirigentin Edith Lang-Kraft konnte ihren Bericht ähnlich kurz halten. Nach ihren Ausführungen ist das Stimmenverhältnis zur Zeit unausgewogen, was vor allem die sehr kleine Besetzung des ersten Tenors betrifft. Leider musste das mit großem Elan gestartete Projekt eines gemischten Chores wegen Corona abgebrochen werden. Für das kommende Jahr ist wieder ein Chorwochenende für den Africa-Projektchor geplant. Dazu rief Lang-Kraft alle Mitglieder zur Teilnahme auf mit der Bitte, auch neue Sänger anzusprechen und zur Teilnahme zu bewegen.

Ortsvorsteher Mathias Lotter wünschte den Teilnehmern weiterhin viel Spaß und Freude am Gesang und der Versammlung einen guten und harmonischen Verlauf.

Der Vorsitzende Alexander Schwarz begann seinen Bericht mit einem kurzen statistischen Überblick über die aktuelle Situation. So wurden 2022 bisher 13 Proben mit durchschnittlich 18,2 Teilnehmern abgehalten. Drei Mitglieder, die bei allen diesen Proben anwesend waren, erhielten ein kleines Anerkennungsgeschenk. Ein besonderer Dank ging an die Dirigentin, die seit nunmehr 28 Jahren den Chor erfolgreich leitet und der er ebenfalls ein kleines Geschenk zur Anerkennung ihrer Leistung überreichte, ebenso wie Vizechorleiter Manfred Bystricky und dem Ehrenvorsitzenden Rudolph Withopf. Im Anschluss gab er einen Ausblick auf die Planungen im kommenden Jahr. Vom 3. bis 5. März ist das Chorwochenende für den Africa-Projektchor geplant, am 10. April (Ostermontag) soll ein Liederabend stattfinden, am 9. September ein Vereinsausflug und am 4. November ist eine Herbstfeier geplant.

Kassenwart Reinhard Maninger vermeldete, dass der Verein im abgelaufenen Geschäftsjahr doch einen Gewinn erwirtschaften konnte. Die beiden Kassenprüfer Bernd Honikel und Engelbert Zegowitz bescheinigten eine vorbildliche Kassenführung, so dass die anschließende Entlastung des Vorstands einstimmig erfolgte.

Die Anregung, auswärtige aktive Mitglieder beitragsfrei zu stellen, wurde von den Anwesenden abgelehnt, da dazu eine Satzungsänderung notwendig gewesen wäre. Statt dessen wurde beschlossen, dass diese Mitglieder in Zukunft am Jahresende eine Tankgutschein für das verfahrene Benzin erhalten sollten. Als nächstes sprach Dirigentin Edith Lang-Kraft ihren ganz besonderen Dank an die Notenwarte Engelbert Zegowitz und Reinhard Maninger für die Durchsicht und die Neuordnung des vorhandenen Notenmaterials aus. Der anschließende Antrag von Norbert Hörner, aufgrund der gestiegenen Einkaufspreise die Preise in der Proben anzupassen, wurde von den Mitgliedern abgelehnt. ali