Adolph Kolping ein besonderes Vorbild

Tauberbischofsheim/Hochhausen. Der Weltgebetstag des Internationalen Kolpingwerkes war in diesem Jahr verbunden mit dem 30. Jahrestag der Seligsprechung Adolph Kolpings am 27. Oktober 1991 in Rom. Aufgrund der weltweiten Vernetzung, hatte sich das Kolpingwerk der Republik Indien bereit erklärt, den Weltgebetstag auszurichten.

Die Geschichte des Kolpingwerkes in Indien reicht bis in das Jahr 1962 zurück und erstreckt sich über mehrere Bundesstaaten in Südindien. In 3120 lebendigen Kolpinggruppen sind 37 500 engagierte Mitglieder aktiv tätig. Aus diesem Anlass trafen sich Kolpingsfamilien weltweit zu entsprechenden Gottesdiensten. Auch im Bezirksverband Tauberbischofsheim waren Kolping-Gemeinschaften in Gebeten und Gedenken zusammen.

In der St. Pankratiuskirche in Hochhausen meinte Bezirkspräses Pfarrer Hermann Konrad, Werbach in seiner Festpredigt, dass Adolph Kolping nicht zu den oberen Rängen der Hierarchie gehört habe. Er sei auch nicht als Märtyrer gestorben wie viele Christen in allen Jahrhunderten. Der Gesellenvater sei in erster Linie Christ und werde dadurch zum Vorbild unter einem besonderen Akzent. Niemand könne Christsein in allen denkbaren Facetten vollständig und vollkommen leben.

Was Adolph Kolping besonders auszeichnete, ganz im Sinne Jesu, sei sein Mitfühlen mit Menschen in Not. Er habe mit eigenem Handwerk als Schuster sein Brot verdient, weit weg vom Priesterberuf. Mit seinem Einsatz vor Ort, später auch in vielen Gegenden Deutschlands und inzwischen weltweit, habe er Christentum gepredigt und vorgelebt. Er sei ein Mann gewesen, ein Priester, ein Seelsorger mit Selbst- und Gottvertrauen. Er sei ein Mann gewesen mit Mut. Er brauchte ihn für seinen Werdegang von Kindheit und Jugend an. Er brauchte ihn für seinen Entschluss, Priester zu werden und um seine ganz besondere Berufung zu leben.

Der Kolping-Bezirkspräses appellierte: „Wir brauchen ihn für unsere Arbeit in den Kolpingsfamilien, denen es nicht anders ergeht als den geistlichen Berufen: Der Nachwuchs fehlt. Wir brauchen ihn im leidenschaftlichen Einsatz für die Aufgaben in der Kirche unserer Zeit und nicht in fruchtlosen Debatten, sondern im Eifer für das Wort Gottes, für tätige Nächstenliebe in der Umgebung und in der Ferne.“