„Addnfahrer“ live in der Stadthalle

Tauberbischofsheim. Comedian und YouTuber „Addnfahrer“ kommt mit seinem Live-Programm „S’ Lem is koa Nudlsubbn“ am Samstag, 6. Mai, um 20 Uhr in die Stadthalle Tauberbischofsheim.

Der 28-jährige Comedian und Kabarettist aus dem Landkreis Bad Tölz steht seit Herbst 2019 mit seinem ersten eigenen Programm „S’Lem is koa Nudlusbbn“ auf der Bühne und erobert mit seinem authentischen Frohsinn und seiner ganz eigenen Art ,Geschichten aus seinem Leben zu erzählen, sein Publikum. „S’Lem is koa Nudslubbn“ verspricht und hält, Geschichten aus einem „boarischen“ Leben von der Kindheit und Jugend bis zum Urlaub in Thailand mit der ersten festen Freundin. Und Dr. Sommer darf . . .natürlich auch nicht fehlen . . .

Wo andere noch in der virtuellen Welt von Facebook und Instagram festhängen, ist dem „Addnfahrer“der Sprung hinaus auf die Bühnen Deutschlands eindeutig gelungen. Bild: Robert Zollner