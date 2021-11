ADAC für „umfassende Überarbeitung“

Zu schnell unterwegs, falsch geparkt, durch die Rettungsgasse fahren: Vor wenigen Tagen ist der neue Bußgeldkatalog in Kraft getreten – mit deutlich höheren Strafen. Wir haben nachgefragt, ob diese Anpassungen in die richtige Richtung gehen.

Odenwald-Tauber. „Die deutliche Erhöhung der Bußgelder ohne Verschärfung der Fahrverbotsgrenzen ist aus Sicht des ADAC ein guter Kompromiss, der seine abschreckende Wirkung nicht verfehlen wird“, äußert sich Pressesprecherin Alexa Sinz im Namen des ADAC Nordbaden. Um aber eine Verhaltensänderung bei den Autofahrern zu erreichen, die regelmäßig zu schnell unterwegs seien, müssten regelmäßige Kontrollen an Gefahrenstellen durchgeführt werden, um die Raser bestrafen zu können.

Mehr Schutz für Radler

Vor wenigen Tagen ist der neue Bußgeldkatalog in Kraft getreten. Die Veränderungen werden überwiegend begrüßt, doch der ADAC plädiert für eine „umfassende Überarbeitung“ der Vorgaben. © Klaus T. Mende

Grundsätzlich verfolgten die Neuregelungen im Bußgeldkatalog das Ziel, die Sicherheit von Fahrradfahrern zu erhöhen. Das sei wichtig und richtig und werde vom ADAC unterstützt.

Schwierig sei es jedoch aus Sicht des ADAC, so Sinz weiter gegenüber den Fränkischen Nachrichten, dass „wiederholte Eingriffe in den Bußgeldkatalog die Systematik insgesamt zerstört haben. Deshalb halten wir umfassende Überarbeitung der Bußgeldkatalogverordnung für notwendig mit dem Ziel, sie durchgängig daran auszurichten, wie stark der jeweilige Verstoß andere Verkehrsteilnehmer gefährdet“.

Vereinfacht gesagt: Je stärker die Gefährdung anderer, umso schärfer sollte die Sanktion sein. So sollte es Punkte für Parkverstöße nur geben, wenn das Verhalten konkret gefährlich gewesen sei. Es erscheine unverhältnismäßig, wenn das teilweise Benutzen des Gehweges beim Parken über eine Stunde mit dem Eintrag in Flensburg verbunden sei. „Den entscheidenden Impuls zu einer umfassenden Überarbeitung der Bußgeldkatalogverordnung kann der Verkehrsgerichtstag im Januar 2022 in Goslar geben“, erklärt die ADAC-Sprecherin weiter.

Aus Anlass des Inkrafttretens eines in ganz Deutschland geltenden strengeren Bußgeldkatalogs für Verkehrsverstöße betonte der Verkehrsexperte und stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Michael Mertens, höhere Bußgelder seien nur ein erster Schritt zu mehr Verkehrssicherheit. „Ziel ist es besonders, Radfahrer und Fußgänger besser zu schützen. Flankierend zur Bußgelderhöhung muss zudem das Risiko für Raser erhöht werden, erwischt zu werden.“ Dazu müssten die personellen und technischen Voraussetzungen für deutlich mehr Kontrollen zur Ahndung von Verkehrsdelikten verbessert werden, forderte Mertens.

Noch Luft nach oben

Darüber hinaus gebe es beim Thema Bußgelder noch eine Menge Luft nach oben, so beispielsweise eine europäische Harmonisierung. härtere Sanktionen oder erweiterte Durchsetzungsbefugnisse vor Ort, die bis zur Beschlagnahme des Fahrzeugs reichten.

Und wie geht das Ordnungsamt von Lauda-Königshofen mit den neuen Regelungen um? Leiter Andreas Buchmann (Fachbereichs 3) meint dazu: „Wir als Ordnungsamt der Stadt Lauda-Königshofen sind ausschließlich für den ruhenden Verkehr zuständig. Hierzu können wir sagen, dass sich die Verwarnungsgelder nun doch deutlich erhöht haben.“ Vielleicht habe dies dann doch auch Auswirkungen auf das Parkverhalten einiger Fahrzeugführer. Gerade im Bereich „Gehwegparken, Parken auf Schwerbehindertenparkplätzen oder im Halteverbot“ bestehe doch noch deutlich Luft nach oben. „Hierzu erreichen uns auch immer wieder Beschwerden, gerade von älteren Menschen mit Rollator oder Schwerbehinderten, aus der Bevölkerung. Wir hoffen, es tut sich etwas.“

Dankbare Verkehrswacht

„Die Verkehrswacht ist für alle Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit dankbar – so auch für eine angemessene Anhebung der Sanktionen bei Verkehrsverstößen“, teilt ein Sprecher der Verkehrswacht Neckar-Odenwald unserer Zeitung auf Anfrage mit. „Wir denken, dass der neue Katalog nicht überzogen ist und der heutigen Situation und der Entwicklung des Verkehrsgeschehens gerecht wird.“

Geschwindigkeitsüberschreitungen seien kein Kavaliersdelikt, besonders, wenn sie an Gefahrstellen begangen würden. „Demzufolge ist die nun geltende Erhöhung der Bußgelder angemessen, im Vergleich zu vielen Ländern in der EU sogar noch vergleichsweise niedrig. Insgesamt wäre es Zeit, dass Europa auch in diesem Punkt näher zusammenkommt.“

Zu begrüßen sei die drastische Erhöhung der Parkverstöße mit Behinderung. Da hätten die alten Strafen nicht die ersehnte Wirkung gezeigt. „Vor allem Geh- und Radwege sollten auch für parkende Autos tabu sein.“

Ob sich die neuen Bußgelder auswirken, werde sich in den nächsten Monaten zeigen“, so der Sprecher. Es wäre wünschenswert, wenn die nun erforderlichen Kontrollen an Stellen erfolgten, die eine erhöhte Gefährdung oder Behinderung darstellten. „Dies führt eher zu einem Verständnis in der Bevölkerung.“