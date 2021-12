Achim Michel sowie Wilhelm und Robert Schreck auf Platz 2

Tauberbischofsheim/Wittighausen. Schade. Es war ein Jubiläumsfest anlässlich 70 Jahre Förderung des Qualitätsbraugerstenanbaus in Baden-Württemberg vorgesehen. Passend in der Alten Füllerei Distelhausen und im Taubergebiet, denn da wachsen auf den flachgründigen Muschelkalkböden die Braugerstenqualitäten heran, welche die Mälzer , Brauer und Biertrinker wünschen.

Die Landesbraugerstenstelle Baden-Württemberg musste diese größte bundesweite Landesbraugerstentagung in Verbindung mit dem Landesbraugerstenwettbewerb erstmals digital zusammen mit dem Landwirtschaftsamt Bad Mergentheim durchführen.

Hohe Preise

„So hohe Braugersten- und Malzpreise wie momentan gab es noch nie“, stellte Andreas Hiby-Durst in seiner Begrüßung fest. „Auch noch nie waren die Kosten für den Stickstoffdünger so wie gegenwärtig um das Dreifache explodiert“.

Werner Schmid von der LEL ist ausgewiesener Kenner des Geschehens der Getreidemärkte weltweit, Europas und Deutschlands und dies unter Berücksichtigung des Braugerstenanbaus. „Der Getreidemarkt muss weltweit betrachtet werden“ führte Schmid aus. Zwar stieg die Getreideproduktion seit der Jahrtausendwende um die Hälfte und konnten so die 300 Kilogramm Getreide, welche die jährlich um 83 Millionen wachsende Weltbürgerschaft im Durchschnitt konsumiert ,stabil gehalten werden. Dies gelang, weil in Südamerika und den Anrainerstaaten des Schwarzmeers über 670 Millionen Hektar Ackerland neu unter den Pflug genommen wurden. Dazu kamen Ertragssteigerungen.

China importiert große Mengen

Seit drei Jahren habe sich das Bild total gewendet, denn inzwischen könne die Weltgetreideernte nicht mehr mit der wachsenden Weltbevölkerung mithalten. Dieses Ungleichgewicht rühre auch daher, dass China inzwischen zum größten Getreideimporteur der Welt geworden ist. China erhöhte seinen Getreideimport von 20 Millionen Tonnen auf 60 Millionen in diesem Jahr. Zur schlechten Marktversorgung trugen schlechte Ernten in den USA und dem dürregeschädigten Kanada bei.

Auch die Währungsänderung zwischen Dollar und Euro sei verantwortlich für den Anstieg der Getreidepreise . Dieses historisch einmalige Preishoch liege an der engen Versorgung und dem schwachen Euro.

Die Braugerste konnte nach den frustrierenden Preisen im vergangenen Jahr einen Sprung in bisher ungeahnte Höhen vollziehen. Was ist der Grund für diesen nie erlebten Preiswandel ?

Die diesjährige Getreideernte fiel vor allem in der EU, Russland und Argentinien geringer aus. Zudem ging die Sommergerstenfläche in der EU um 7,5 Prozent und der Ertrag um sieben Prozent zurück. Besonders schlecht sehe es in Baden-Württemberg aus, denn hier seien es 28,7 Prozent weniger. Hinzu kam noch eine schlechtere Braugerstenqualität.

Ist der Sommergerstenanbau 2022 eine Alternative unter den aktuellen Rahmenbedingungen? Diese Frage untersuchte Freiherr Michael von Gemmingen von den Kraichgauer Güterverwaltungen in seinem Vortrag. Er verglich die Anbauwürdigkeit von Körnermais, Winterweizen, Sojabohnen und Sommergerste. Der Sojabohnenanbau sei nur dann konkurrenzfähig, wenn er unter die Fakt-Förderung fällt.

Viele Qualitätsparameter

Das Problem der Wettbewerbsfähigkeit der Braugerste sei die vielen Qualitätsparameter, die in erster Linie von den Witterungsverhältnissen beeinflusst werden. Der Landwirt könne nichts dafür, wenn wie in diesem Jahr der Vollgerstenanteil wegen der reichlichen Niederschläge geringer ist als im vergangenen Jahr. Diese Qualitätskriterien schlugen vor allem dann zu Buche, wenn reichlich Gerste vorhanden ist. Dann werde die geplante Braugerste plötzlich zur wesentlich schlechter bezahlten Futtergerste. Von Gemmingen gab den Ackerbauern folgende Empfehlung: „Machen Sie sich mit den betriebsspezifischen Kennzahlen vertraut. Ein Abnahmevertrag ist sinnvoll, aber nur in Verbindung mit einer Preisvereinbarung für Dünge- und Pflanzenschutzmittel“.

Vorzüge des Braugerstenanbaus

Jedoch müssten die Vorzüge des Anbaues von Braugerste unter den klimatischen- und politischen Veränderungen der Rahmenbedingungen herausgestellt werden. Denn Sommergerste sei wichtig in der mehrgliedrigen Fruchtfolge. Sie ermögliche einen Zwischenfruchtanbau als Gründüngung und biete erweiterte Möglichkeiten bei der Unkrautbekämpfung. Die Sommergerste entzerre zudem Arbeitsspitzen bei der Aussaat und der Ernte. Die oft sehr frühe Aussaat und auch die frühe Ernte im Anschluss an die Wintergetreidearten passe sich bestens in die Arbeitsplanung landwirtschaftlicher Betriebe ein. Die Sommergerste benötige auch weniger Pflanzenschutz gegen Krankheiten und Schädlinge als Winterfrüchte. Weil die Braugerste verhältnismäßig genügsam ist, eignet sie sich deshalb auch auf schwächeren Standorten wie den im Main-Tauber-Kreis häufigen Muschelkalkböden.

Wettbewerbskriterien

Was sind nun die Kriterien beim Braugerstenwettbewerb? Es konnten höchstens 41 Punkte erzielt werden. Die Kriterien sind Eiweißgehalt, Vollgerste, Wassergehalt, Spelzenfeinheit, Kornausbildung, Auswuchs,Verletzungen, Verunreinigungen, Aussehen, Farbe und Geruch. Negativ ist zum Beispiel ein Eiweißgehalt mit mehr als 11,5 Prozent. Denn ein höherer Eiweißgehalt bedeutet weniger Stärke, also weniger Malzextrakt und damit ein höherer Zeit- und Kostenaufwand in der Brauerei.

Die Sommergerste braucht weniger Stickstoffdünger, denn Mälzer und Brauer verlangen einen niedrigen Eiweißgehalt . Der geringe Düngeraufwand hierzu ist vorteilhaft für die Vorgaben der Düngeverordnung und schont das Grundwasser. Unter Berücksichtigung des N-min Gehalts der Böden zur Aussaat ist oft nur eine geringe Stickstoffgabe im Vergleich zu anderen Marktfrüchten notwendig. Karl Otto Sprinzing empfahl für das kommende Jahr die Sommerbraugersten Avalon, Amidala und Planet RGT.

Für den Landesbraugerstenwettbewerb waren landesweit 83 Proben eingereicht worden. Unter den acht Preisträgern finden sich mit Achim Michel und Wilhelm und Robert Schreck zwei aus dem Main-Tauber-Kreis.

Die Sieger im Überblick

1. Preis: Günter Seeger, Jettingen (RGT Planet ), 39 Punkte; 2. Preise alle 38 Punkte: Steffan Gieser, Heidelberg (Avalon); Wolfgang Sturm, Göppingen (RGT Planet), Gregor Roser, Dischingen (Avalon), Ernst Clemens, Dischingen (RGT Planet); Achim Michel, Wittighausen (Amidala), Wilhelm und Robert Schreck, Distelhausen (Avalon), Franz Müller Emeringen (RGT Planet).