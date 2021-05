Abwasserzweckverband „Mittlere Tauber” erhält Zuschüsse

Main-Tauber-Kreis. Es kann nahtlos weitergehen: Große Erleichterung herrschte bei den Vertretern der Mitglieder des Abwasserzweckverbands „Mittlere Tauber“ in der Verbandsversammlung am Montag im Rathaus in Lauda. Der Grund: Die beantragten Zuschüsse für die anstehenden Maßnahmen wurden in der einkalkulierten Höhe bewilligt.

„Die Freude ist natürlich groß, dass wir die komplette Förderung für 2021/2022 bekommen haben“, sagte Verbandsvorsitzende Anette Schmidt. „So können wir den nächsten großen Schritt machen.“ In der Vergangenheit sei dies nicht immer der Fall gewesen, habe man aufgrund niedrigerer Zuschüsse doch die Bautätigkeit reduzieren müssen. „Schön, dass wir jetzt voll bedient wurden“, meinte Schmidt.

Die Maßnahmen im Überblick

Gefördert werden vier Verbandsmaßnahmen sowie sechs kommunale Eigenmaßnahmen. Maßnahmen des Verbands sind der Leitungsbau von der Kläranlage Tauberbischofsheim zum Pumpwerk Impfinger Grund, der Leitungsbau vom Pumpwerk Impfinger Grund zum Pumpwerk Stürmerhölzlein, die Sanierung Kellerbrunnen in Werbach sowie die Sanierung Brunnen Lauda Süd 3 und 4. Die Baukosten belaufen sich auf 8,9 Millionen Euro. Die beantragten Fördermittel betragen 5,8 Millionen Euro.

Die Eigenmaßnahmen von Verbandsmitgliedern umfassen den Neubau des Hochbehälters Unterbalbach mit Anschlussleitungen, den Einbau eines Druckminderungsschachts in Impfingen sowie eines Druckregelschachts in Distelhausen, die Zonenneuordnung in Werbach, die Nachrüstung von EMSR-Technik bei diversen Bauwerken in Werbach sowie eine Erneuerung PLS und Fernwirkzentrale Wasserversorgung (Werbach). Diese Maßnahmen sind mit 3,25 Millionen Euro veranschlagt. Der Zuschuss beläuft sich auf 2,4 Millionen Euro. Insgesamt gehen somit 8,25 Millionen Euro an Fördermitteln ein. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 12,2 Millionen Euro.

Quellen werden untersucht

Die Mitglieder der Verbandsversammlung nahmen zur Kenntnis, dass die Vorsitzende Aufträge zur Erarbeitung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts für die Quellfassungen in Dittwar und Werbach vergeben hat. „Die Datengrundlage ist für eine Sanierung der Quellen in Dittwar und Werbach nicht ausreichend“, erläuterte Verbands-Geschäftsführer Klaus Seidenspinner. „Wir wissen nicht wie das Wasser fließt und somit auch nicht was passiert, wenn wir es bei der Sanierung ab- oder umleiten. Kurzum: Wir haben keine belastbaren Unterlagen.“

Die Quellen 1 und 2 in Dittwar sowie die Quellfassungen 1 bis 3, Stürmerhölzlein in Werbach, sind wichtige Standbeine im zukünftigen Roh- und Reinwasserverbund. Mit einer Schüttung von zusammen rund 50 Liter pro Sekunde decken die beiden Quellgebiete rund ein Drittel des stündlichen Spitzenbedarfs ab.

Die Firma GeoUmwelt Team aus Marktoberdorf wird Geotechnische Erkundungen sowie Markierungsversuche für 17 655 Euro vornehmen. Die Tracergas-Versuche werden von der Firma Lawa aus Altusried für 16 740 Euro durchgeführt. Die auf den beiden ersten Arbeiten basierende Ingenieurtechnische Begleitung und Erstellung einer Sanierungskonzeption übernimmt das Büro Bieske und Partner aus Lohmar für 48 785 Euro.

