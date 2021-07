Abschlussklasse mit Notenschnitt von 2,1

15 Schülerinnen und Schüler des Technischen Gymnasiums Tauberbischofsheim haben das Abitur in der Tasche. In einer Feierstunde erhielten sie ihre Abschlusszeugnisse.

Tauberbischofsheim. Ungewohnt lief die diesjährige Entlassfeier am Technischen Gymnasium Tauberbischofsheim ab: Mit dem nötigen Abstand hatten sich die Schüler mit ihren Familien und Lehrern in der Aula eingefunden, um – unter Einhaltung besonderer Hygienemaßnahmen – ihre Zeugnisse in Empfang zu nehmen und die Schulzeit zu verabschieden.

Auch wenn sich in Zeiten von Corona ausgelassenes Feiern von selbst verbietet, so war die Freude der Anwesenden über das bestandene Abitur dennoch gänzlich ungetrübt, weil alle 15 Schülerinnen und Schüler, die zu den Prüfungen angetreten waren, diese letzte Hürde der Schulzeit auch übersprangen. Zwei davon wurden belobigt, vier bekamen einen Preis. Der Klassendurchschnitt liegt bei hervorragenden 2,1.

Schulleiter Hermann Ruppert gratulierte den Absolventen in seiner Rede zu dem großen Erfolg, den jeder mit dem Bestehen des Abiturs für sich verbuchen könne. Er hoffe, der Schule sei es gelungen, sie auf dem Weg ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen und sie zu kritischen und verantwortungsbewussten Menschen zu bilden. Wenn dies zutreffe, würden die Absolventen ihrer Führungsrolle in der Gesellschaft gerecht. Die Legitimation dazu – nämlich ihr Zeugnis – hätten sie sich nun erarbeitet. Mit dieser Urkunde bekämen die Schüler nicht nur ihre Allgemeine Hochschulreife attestiert, sie sei außerdem die Krönung ihrer Schulzeit. Die Schüler sollten nun die Freude darüber in vollen Zügen genießen, da sich diese nicht konservieren lasse.

In ihrer Rede zum Scheffelpreis bedankte sich Elena Heim bei allen Lehrern und den Eltern. Auch erinnerte sie ihre Klassenkameraden an deren Anfangszeit in der Klasse, als noch keiner gewusst habe, was ihn in den folgenden drei Jahren am TG erwarten würde. Nun aber seien die Schüler miteinander verbunden – durch gemeinsame Erlebnisse, wie etwa die Klassenfahrt nach Hamburg, aber auch durch die gemeinsam durchlebte schwierige Zeit im Homeschooling und der Vorbereitung zum Abitur. Jetzt schlage jeder seinen ganz persönlichen Weg ein. Dazu wünschte sie allen für die Zukunft den festen Glauben an sich selbst und Entscheidungen, zu welchen er auch stehen könne.

Nach der Übergabe der Zeugnisse, Belobigungen und Preise durch den Abteilungsleiter des Technischen Gymnasiums, Ralf Scherer, und Klassenlehrerin Lisa Englert, nutzten die Schüler die Gelegenheit, sich bei ihren Lehrern für deren Arbeit in den letzten drei Jahren zu bedanken.

Das Abitur bestanden haben (in alphabetischer Reihenfolge des Nachnamens):

Kevin Ambach (Lauda-Königshofen), Jonas Berger (Großrinderfeld), Julius Faulhaber (Werbachhausen), Lukas Giller (Dittigheim), Elena Heim (Heckfeld), Björn Hofmann (Tauberbischofsheim), Moritz Konrad (Grünsfeld), Luca Müller (Böttigheim), Marcel Nahm (Schönfeld), Finn Pfreundschuh (Tauberbischofsheim), Patrick Rossmeisl (Lauda-Königshofen), Sarah Thoma (Wertheim), Liam Unangst (Impfingen), Paul Weimann (Nassig) und Moritz Zipf (Unterwittighausen).

Belobigungen für überdurchschnittliche Leistungen mit einen Gesamtnotendurchschnitt von 1,8 bis 2,0 gingen an Moritz Konrad (1,9) und Finn Pfreundschuh (1,8).

Einen Preis für sehr gute Leistungen und einen Notendurchschnitt bis 1,7 erhielten Jonas Berger (1,6), Julius Faulhaber (1,5), Elena Heim (1,2) und Luca Müller, welcher mit einem hervorragenden Notendurchschnitt von 1,1 auch das beste Ergebnis der Klasse erreichte.

Daneben wurden auch zahlreiche Buch- und Fachpreise vergeben. Ein Buchpreis in Mathematik ging an Liam Unangst, in Geschichte an Lukas Giller und Luca Müller.

Den Scheffelpreis für herausragende Leistungen im Fach Deutsch erhielt in diesem Jahr Elena Heim.

Fachpreise gingen an Julius Faulhaber (Technik und Management, Physik und Geschichte), Elena Heim (Technik und Management, Mathematik, Deutsch, Chemie und Geschichte), Luca Müller, (Technik und Management, Chemie und Geschichte), Marcel Nahm (Mathematik), Lukas Giller (Englisch), Jonas Berger (Chemie) und an Finn Pfreundschuh (Ethik).