Abschluss in der Tasche

Tauberbischofsheim. Freuen konnten sich 25 Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs II der Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim nach einem intensiven und außergewöhnlichen Schuljahr über das Bestehen ihrer Abschlussprüfungen, den Erwerb der Fachhochschulreife und damit schließlich einen erfolgreichen Abschluss ihrer Schullaufbahn.

Ziel des Berufskollegs ist es, die Absolventen auf eine Berufsausbildung oder ein Studium (FH, BA) vorzubereiten. Neben den allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch, Mathematik und Englisch werden im Berufskolleg II aufbauend auf dem Berufskolleg I zusätzlich wirtschaftliches Wissen sowie Kenntnisse in der Datenverarbeitung vertieft.

Die Berufskollegs bilden somit praxisnah aus. Insbesondere im Wahlpflichtfach „Übungsfirma“ lernen die Schüler in Grundzügen die anfallenden Tätigkeiten eines kaufmännischen Betriebs kennen, indem sie die Rollen von Mitarbeitern und Geschäftsleitung einnehmen und in diesem Bereich alle Prozesse allein oder im Team praktisch ausführen. In der vergangenen Woche bekamen die Schüler von Klassenlehrer German Zipf ihre Zeugnisse überreicht. Für besondere Leistungen erhielten folgende Schüler einen Preis (Notendurchschnitt bis 1,5) oder ein Lob (bis 2,0): Marcel Dorstewitz und Florian Rüttinger (beide Preis); Melina Schneide (Lob).

Alle erfolgreichen Schüler der Klasse BKIID: Mira Amend, Katharina Ber, Jennifer Blatz, Collin Degen, Marcel Dorstewitz, Lea Hofmann, Simon Hönninger, Ashviny Kangeswaran, Viktoria Köder, Marie Körner, Kevin Krivcenkov, Yannick Lingo, Alicia Marko, Taulant Mehmeti, Phil Müller, Larissa Rondio, Florian Rüttinger, Niels Theisz, Elena Scherer, Melina Schneide, Sebastian Schulz, Ronja Schrom, Sina-Marie Seubert, Mohammad Taha, Kenan Yamanoglu. kstbb

